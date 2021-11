Herinner je de rechtszaak tussen Apple en Epic Games nog? Het getouwtrek is nog steeds niet voorbij. In een nieuwe uitspraak heeft rechter Yvonne Gonzalez Rogers aan Apple opgedragen om ook links en knoppen met externe betaalopties toe te staan via de App Store, zo weet website The Verge.

Wanneer je iets koopt via de App Store gaat 30 procent van het aankoopbedrag naar Apple toe. Begin vorig jaar vond Epic Games, de ontwikkelaar van het populaire spel Fortnite, dat het bedrijf teveel geld vroeg en spande een rechtszaak aan. Overigens ging de rechtszaak hier niet alleen om. Na heel wat getouwtrek en winst- en verlieszaken, ook omtrent allerlei randzaken, is er nu duidelijkheid van de rechter omtrent externe betaalopties. Apple moet uiterlijk 9 december toestaan dat ontwikkelaars links en knoppen aan hun eigen apps kunnen toevoegen zodat gebruikers ook via een ander betaalsysteem aankopen kunnen doen. En dan gaat er uiteraard geen 30 procent van het aankoopbedrag naar het bedrijf uit Cupertino toe.

Apple zoekt het weer hogerop

Apple gaat overigens niet geheel verrassend in hoger beroep. Volgens het bedrijf kost het simpelweg meer tijd om dergelijke aanpassingen op de juiste wijze toe te voegen. Bovendien lopen er ook nog andere vergelijkbare zaken en wil men eigenlijk dat beroep gaan afwachten voordat men halsoverkop aan de slag gaat. De rechter gaat er niet in mee. Apple moet voor 9 december de aanpassingen doorvoeren en dus zoekt het bedrijf uit Cupertino het nu nog weer hogerop, nu bij het Hof van Beroep voor het 9e circuit, een Amerikaanse federale rechtbank. The story continues….