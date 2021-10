Apple lanceert iOS 15.1, watchOS 8.1 en tvOS 15.1

Vanaf nu kun je voor vier verschillende Apple-platformen updates downloaden. We hebben het dan over iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1 en tvOS 15.1. Dit zijn de eerste grote updates sinds de lancering van alle nieuwe softwareversies.

Download de Apple-updates

Met iOS 15.1 introduceert Apple onder meer SharePlay. Met die functionaliteit is het mogelijk samen naar films en series te kijken, terwijl je allemaal op een andere locatie zit. Ook kun je samen naar dezelfde muziek luisteren. Daarnaast ontvangt de HomePod ondersteuning voor Dolby Atmos-content en Lossless Audio. De iPhone 13 Pro mag rekenen op ProRes-video-opname en een Auto Macro-regelaar.

Met watchOS 8.1 presenteert Apple een betere valdetectie en meer kleine aanpassingen. De update voor tvOS, versie 15.1, staat ook niet bekend om zijn toevoegingen. Wederom gaat het hier om prestatieverbeteringen en foutoplossingen. De grootste toevoeging is de ondersteuning voor het eerdergenoemde SharePlay.

Updates downloaden

Je krijgt automatisch een melding van de nieuwste update op je iPhone, maar je kunt dit ook handmatig uitvoeren. Dat doe je op de volgende manier:

Ga naar de instellingen op je iPhone. Druk op “algemeen”. Ga naar “Software-update”. Als het goed is krijg je nu stappen op je scherm te zien die je kunt volgen om de nieuwe update te downloaden.

Wil je de update voor je Apple TV downloaden, dan kun je dat doen door naar Instellingen > Systeem > Software-updates te gaan. Daar zal de mediaspeler handmatig checken of er nieuwe software beschikbaar is. Krijg je de update nog niet binnen, geen nood: dan kan het zijn dat je er nog heel even op moet wachten. Je kunt overigens ook gewoon niets doen en de mediaspeler zelf het werk laten doen, omdat tvOS 15.1 automatisch gedownload kan worden.