Apple presenteert tvOS 15 voor Apple TV: dit moet je weten

tvOS 15 wordt in de herfst van dit jaar verwacht en brengt verschillende nieuwe functies en mogelijkheden. Allereerst heeft Apple op het gebied van audio verbeteringen doorgevoerd. Na de ondersteuning van ‘Spatial Audio’ binnen iOS is het nu ook de beurt aan de Apple TV met tvOS 15. Volgens Apple werkt het Spatial Audio-principe door hoofdbewegingen te analyseren wanneer je een AirPods Pro of AirPods Max draagt. Daarnaast is een streaming-app die Spatial Audio ondersteunt vereist. Het resultaat is audio dat niet uit één punt komt maar om je heen beweegt.

Ook Dolby Atmos Music is een nieuwe toevoeging. Dit audioformaat wordt ondersteund door de eerste en tweede generatie Apple TV 4K en kan worden beluisterd wanneer je een hoofdtelefoon gekoppeld hebt. Ook werkt Dolby Atmos Music op de HomePod en wanneer de Apple TV 4K gekoppeld is aan een Dolby Atmos-compatibel audiosysteem. Tot slot is het vanaf komend najaar mogelijk om de HomePod Mini aan de Apple TV te koppelen en de audio via een of meerdere HomePod-speakers weer te geven.

Binnen tvOS 15 wordt het een stuk belangrijker wat je vrienden kijken en leuk vinden. Met de nieuwe ‘Share with you’ weergave krijg je suggesties en aanraders te zien op basis van de voorkeuren van je vrienden. Heb je meerdere gebruikers in huis? Dan krijg je vanaf nu ook te zien welke content voor iedereen in huis interessant kan zijn. De voorkeuren van verschillende gebruikers worden dus gecombineerd waardoor je toch nog een avond samen voor de tv kunt zitten.

Advertentie

Later dit jaar wordt het ook mogelijk om de afstandsbediening van de Apple TV weg te leggen. Je kunt dan namelijk alles starten door simpelweg een spraakcommando naar Siri te sturen. Hiervoor heb je wel een HomePod nodig. Tot slot wordt in tvOS 15 SharePlay geïntroduceerd. Hiermee kun je muziek luisteren of een film bekijken samen met vrienden, zonder dat ze in dezelfde ruimte zitten. Hiervoor wordt een FaceTime-gesprek gestart en dat gesprek kan ook op de Apple TV getoond worden. Samen kijk je dan, gelijktijdig, naar bijvoorbeeld een serie. De betreffende dienst moet dit overigens wel ondersteunen. Partijen als Disney, HBO en Apple zelf hebben al toegezegd deze functie te gaan ondersteunen.

Apple TV’s tvOS 15 wordt komend najaar uitgebracht.