Apple kondigt najaarsevenement aan voor 14 september

Op 14 september aanstaande organiseert Apple een nieuw evenement, waar het bedrijf mogelijk de iPhone 13 en Apple Watch Series 7 aankondigt. De tagline die de fabrikant gebruikt is ‘California streaming’. Wat dat precies inhoudt, is op moment van schrijven nog niet duidelijk. Het ligt voor de hand om voor te stellen dat het iets met de streamingdiensten van het bedrijf te maken heeft.

Apple-evenement op 14 september

Het evenement begint om 19:00 Nederlandse tijd en is geheel digitaal. Dit is de tweede keer op rij dat Apple dit doet en heeft natuurlijk alles te maken met de aanhoudende pandemie wegens covid-19. Je volgt het evenement via de livestreams die het bedrijf aanbiedt. Bijvoorbeeld via YouTube of via de eigen website. Daarnaast is de stream ook te volgen via de TV-app, beschikbaar op iPhone, iPad, Mac en Apple TV.

Tijdens het evenement kondigt de fabrikant waarschijnlijk meerdere producten aan. Denk dan bijvoorbeeld aan de iPhone 13, Watch Series 7 (waarvan de release waarschijnlijk uitgesteld is) en een nieuw setje AirPods. Daarnaast spreekt de geruchtenmolen over een nieuwe iPad mini en een betaalbare iPad, al worden dergelijke producten vaker in de lente aangekondigd.

Tot slot kondigt de fabrikant waarschijnlijk de releasedata aan van de nieuwe software-updates, zoals iOS 15, watchOS 8 en tvOS 15. Het wordt dus een redelijk gevulde avond, aankomende dinsdag.