iPhone 13-serie krijgt mogelijk voor het eerst een always-on display

Mark Gurman van Bloomberg bracht het nieuws naar buiten over het always-on display, naast enkele andere nieuwtjes. Zo claimt hij dat de iPhone 13-serie voorzien wordt van de A15-chip en dat het toestel een kleinere notch krijgt. Het display moet flink verbeterd gaan worden, net als de batterij en video-opnames.

Over dat display gesproken. Het always-on display staat altijd aan, zonder dat deze actief is. Zo krijgt de gebruiker bijvoorbeeld op eenvoudige wijze de tijd te zien of eventuele notificaties. Een dergelijk scherm zien we voornamelijk bij smartphones met oled-panelen, omdat het dan alleen de witte pixels hoeft te laten zien en de rest van het scherm gewoon uit staat. Dat bespaart tevens batterij.

Ook hogere verversingssnelheid

Volgens Mark Gurman komt Apple nu dus met een eigen variant op het always-on display. Zo zou Apple gebruik gaan maken van een LTPO-scherm, wat staat voor low-temperature polycrystalline oxide. Dit scherm opent ook de deuren naar een snellere verversingssnelheid. De iPhone 13 zou dan ook beschikken over een 120Hz-scherm, waardoor scrollen en navigeren veel vloeiender zal zijn. Of alle toestellen in de iPhone 13-serie hier gebruik van gaan maken is nog onduidelijk. Mogelijk komt het alleen naar de Pro-modellen. In september zullen we het weten, dan kondigt Apple de nieuwe iPhone 13-serie aan. Eerder lekte er informatie naar buiten over een ultra-groothoeklens voor de serie.