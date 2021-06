Apple brengt iPadOS 15 met widgets en Quick Notes naar de iPad

De widgets kennen we natuurlijk al van de iPhone, maar met iPadOS krijgen de widgets nog meer mogelijkheden. De widgets kunnen niet alleen op het standby-scherm geplaatst worden maar ook op elk willekeurige homescherm met apps. Widgets zijn door het grotere scherm van de iPad veelzijdiger in gebruik. Zo kun je snel door een fotobibliotheek bladeren, door Netflix bladeren of notities bekijken. De homescreens zijn naar eigen inzicht in te delen met widgets en apps.

App Library

Ook de App Library is aangepast, zoals we inmiddels kennen van de iPhone. Apps worden verzameld in verschillende schermen, waar je eenvoudig je favoriete apps kunt zoeken binnen gesorteerde categorieën. Het is echter ook mogelijk om schermen met apps te verbergen. Op deze manier hoef je niet meer al je homeschermen vol te stoppen met apps. In tegenstelling tot de iPhone is de App Library te vinden in het dock.

Multitasking

Multitasking krijgt in iPadOS 15 ook meer focus. Zo is het eenvoudiger om twee of zelfs drie apps naast elkaar te gebruiken en kun je multitasking-opties direct vanuit de bovenzijde van je scherm oproepen. Door een splitscreenweergave omhoog te swipen kun je een extra app toevoegen zodat je meerdere taken tegelijkertijd kunt uitvoeren. En met de nieuwe Appstrip kun je ook multitasken met apps die meerdere vensters gebruiken, zoals Safari en Pages, en snel e-mails bekijken. Daarnaast komen er in iPadOS 15 meer keyboard shortcuts voor multitasking.

Advertentie

Notities in iPadOS 15

Met Quick Note kun vanuit elk scherm een notitiescherm oproepen, een snelle notitie maken en de notitie naar beneden trekken om hem te verbergen. In de notitie kun je links plaatsen en eigen styling gebruiken. Door naar rechts of links te swipen blader je door recente notities en wanneer je op links in een notitie klikt wordt de link op de achtergrond geopend. De Notities-app biedt ook nieuwe manieren om informatie op te schrijven en te ordenen en om samen te werken met anderen. Dankzij tags is het makkelijker om notities te maken en ze terug te vinden met de volledig nieuwe Tag Browser en de slimme mappen, die ook gebruikmaken van tags. Als je met anderen samenwerkt via gedeelde notities, kun je vermeldingen toevoegen. Zo koppel je mensen aan een specifieke notitie en kun je ze op de hoogte houden van wijzigingen. Alle recente wijzigingen staan in de nieuwe Activity-weergave.

Meer verbeteringen

Er zijn nog tal van andere verbeteringen in iPadOS 15 doorgevoerd, maar die zijn ook te vinden in iOS 15. Als je met je vrienden zit te FaceTimen, kun je met het nieuwe SharePlay samen muziek van Apple Music luisteren, tegelijkertijd dezelfde film of hetzelfde tv-programma bekijken of je scherm delen om samen naar dezelfde app te kijken. Omdat alle deelnemers dezelfde afspeelregelaars in beeld hebben, kan iedereen de afspeel-, pauzeer en doorspoelknop bedienen.

In Safari zie je nu meer van de pagina’s waar je doorheen scrolt dankzij het nieuwe tabdesign. De nieuwe tabbalk past zich aan aan de kleur van de webpagina en voegt de tabs, de werkbalk en het zoekveld samen tot één compact geheel. Focus is een nieuwe feature waarmee je meldingen kunt filteren als je met een bepaalde taak bezig bent. Hiervoor kun je op je device een eigen Focus-optie instellen of een van de suggesties kiezen, bijvoorbeeld voor je werk of wanneer je op het punt staan om naar bed te gaan. Bovendien kun je een apart beginscherm aanmaken met daarop de apps en widgets die je nodig hebt als je je moet kunnen concentreren. Je ziet dus alleen de relevante apps en bent minder snel afgeleid.

De Vertaal-app is binnenkort ook beschikbaar op iPad, compleet met nieuwe functies die gesprekken makkelijker en soepeler laten verlopen. Bij het gebruik van de app Vertaal detecteert de feature ‘Vertaal automatisch’ wanneer er iemand aan het woord is en welke taal er gesproken wordt. Zo kun je op een natuurlijkere manier met elkaar praten, zonder steeds op de microfoonknop te hoeven tikken. Voor een nog persoonlijker gesprek kun je tegenover elkaar gaan zitten met iPad ertussenin. Aan je eigen kant zie je dan een vertaling op het scherm van wat de ander zegt. Tekst kun je overal op je iPad laten vertalen door die te selecteren en op Vertaal te tikken. Dit kan ook met handgeschreven tekst. In combinatie met Livetekst kun je ook tekst op foto’s vertalen.

iPadOS 15 in het najaar

De eerste bèta van iPadOS 15 komt deze week uit. De uiteindelijke versie wordt dit najaar uitgebracht en kan gratis gedownload worden. De update wordt beschikbaar gesteld voor de volgende iPads;