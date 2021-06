Siri offline te gebruiken: dit en meer updates over smarthome

De update voor Siri moet er voor zorgen dat de stemassistent sneller en zonder internet werkt. Dat maakt Apple bekend tijdens de jaarlijkse keynote tijdens WWDC 2021. Apple wil zich de komende tijd meer gaan richten op het smarthome, met deze en de onderstaande updates.

Updates voor Siri en HomeKit

Daarnaast maakt Apple bekend dat Siri ook – voor het eerst – naar apparaten van derde partijen komt. Dat betekent dat je voortaan direct een apparaat kunt aanspreken binnen je smarthome, wanneer je in huis gebruikmaakt van de stemassistent van Apple. Datzelfde kan al jaren natuurlijk met de Google Assistent en Amazon Alexa, dus het is goed om te zien dat Apple z’n achterstand op de concurrentie aan het inlopen is.

Het bedrijf wil benadrukken dat je, ondanks de veranderingen, nog steeds kunt rekenen op het niveau aan privacy dat je gewend bent van de iPhonemaker. Ondanks het feit dat Siri dus naar apparaten van derde partijen komt, betekent dat dus niet dat je inlevert op je persoonlijke gegevens. Helaas zijn hier verder geen details over gegeven. Maar tijdens de presentatie liet Apple zien dat de stemassistent in staat is direct een slimme thermostaat te bedienen.

Verder kun je het commando “Hey, Siri” gebruiken voor contentselectie op de Apple TV. Tot slot kun je later dit jaar ook je HomePod Mini instellen als standaardspeaker voor je mediaspeler van het bedrijf uit Cupertino.