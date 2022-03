Apple houdt ‘Peek Performance’ event op 8 maart

Het event op 8 maart heeft de naam ‘Peek Performance’ en is volledig via YouTube te volgen. Eerder al gingen geruchten rond over een eventuele presentatie van nieuwe producten voor het komende jaar op 8 maart. Nu blijkt het event, en de datum, door Apple bevestigd te zijn.

Apple heeft meestal twee grote persevenementen in het jaar: eentje aan het begin en eentje aan het eind van het jaar. In september werd onder andere de iPhone 13-serie gepresenteerd. Wat kunnen we dan op 8 maart verwachten? Er gaan volop geruchten rond. Zo zou Apple werken aan een nieuwe versie van de iPhone SE. Het vorige model komt uit 2020, dus een nieuwe versie zou in de lijn der verwachtingen liggen. De iPhone SE is de goedkoopste smartphoneserie van Apple en geruchten gaan rond dat Apple een zeer scherpe prijs gaat hanteren om ook aan de onderkant van de markt meer marktaandeel te verwerven.

Zelf kijken naar Peek Performance van Apple

Daarnaast zijn er volop geruchten over een nieuwe iPad Air en nieuwe Macbooks. We moeten wachten tot 8 maart om het zeker te weten. Wij houden je uiteraard op de hoogte van alle nieuwe productaankondigingen van het Peek Performance event volgende week dinsdag. Zelf kijken kan via YouTube op het kanaal van Apple. Zorg dat je 8 maart om 19.00 uur klaar zit.