‘Apple presenteert op 8 maart aantal producten voor 2022’

Apple heeft meestal twee grote persevenementen in het jaar: eentje aan het begin en eentje aan het eind van het jaar. Het volgende evenement van de iPhone-maker vindt waarschijnlijk op 8 maart 2022 plaats, als we de nieuwste geruchten mogen geloven.

Apple-evenement op 8 maart?

Het nieuws is afkomstig van Bloomberg. De redactie aldaar meldt dat Apple een record gaat neerzetten als het om het aantal te lanceren producten gaat. Daarnaast is het zo dat het evenement digitaal plaatsvindt, aangezien we nog steeds niet van de pandemie verlost zijn.

Bloomberg plaatst een duidelijke kanttekening bij de genoemde datum. Mogelijk is het zo dat die datum namelijk opschuift, wanneer blijkt dat er heftige productievertragingen oplopen. Door de pandemie bestaat er nog steeds een chiptekort, waardoor niet alle fabrikanten op tijd producten kunnen leveren.

Mochten bepaalde Apple-producten dus langer op zich laten wachten, dan bestaat de kans dat het bedrijf de boel wat opschuift. Mocht het evenement daadwerkelijk plaatsvinden, dan verstuurt de fabrikant de uitnodigingen ongeveer een week van tevoren uit naar pers en partners. Dan is het event ook meteen bevestigd.

Het evenement staat onder meer in het teken van de iPhone SE 3 en een nieuwe iPad Air. Verder meldt Bloomberg dat Apple voornemens is iOS 15.4 uit te brengen rond medio maart, dus daar gaat ongetwijfeld ook wat aandacht naar uit. Dat zou best kunnen, aangezien die softwareversie nu getest wordt.