Apple gaat iPhone 15-serie op 12 september aankondigen

Het evenement van Apple is op 12 september om 19.00 uur. Via de website van Apple en via YouTube kun je online aanschuiven om de nieuwste producten te bewonderen. Alhoewel Apple niet officieel heeft bekendgemaakt welke producten we daar kunnen aanschouwen, is het eigenlijk geen geheim meer dat we de nieuwe iPhone 15-serie gaan zien.

Volgens website 9to5mac gaat het evenement ‘Wonderlust’ heten en zal de daar aangekondigde iPhone 15-serie uit vier nieuwe smartphones bestaan. Je kunt de reguliere iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max verwachten. Hierbij gebruiken de eerste twee toestellen de A16 Bionic chipset van de vorige generatie, terwijl de duurdere Pro en Pro Max gebruikmaken van de nieuwe A17 Bionic. Deze toestellen zullen de meeste nieuwigheden laten zien, zoals de verwachte usb-c-aansluiting in plaats van Lightning-poort, een titanium frame, een programmeerbare actieknop en verbeteringen aan de periscoopcamera. De prijzen zullen naar verwachting wel weer verder gaan stijgen.

Ook nieuwe Apple Watch Series 9

Wat kunnen we dan nog meer verwachten? Waarschijnlijk de nieuwe Apple Watch Series 9 en de Ultra 2. De nieuwe smartwatches van Apple moeten onder andere een nieuwe en snellere processor krijgen. Heeft Apple nog meer voor ons in petto? Dan moeten we afwachten. Wij zullen je op 12 september op de hoogte houden van alle aankondigen van Apple.

