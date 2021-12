Apple brengt iOS 15.2 uit: dit wil je weten

Het heeft even geduurd, maar Apple brengt nu eindelijk iOS 15.2 uit (evenals iPadOS 15). De bètaperiode duurde behoorlijk lang, en daarom is ook goed duidelijk wat de update met zich meebrengt. De update bevat enkele belangrijke onderdelen.

Apple brengt iOS 15.2 uit

De eerste toevoeging is het erfeniscontact. Met deze functie stel je in wie toegang krijgt tot je gegevens wanneer je komt te overlijden. Daarnaast is er het privacyrapport. Met deze functionaliteit zie je in een handig overzicht welke rechten de apps op je smartphone of tablet hebben en met welke websites die verbinding maken. Bovendien is het Voice Plan van Apple Music beschikbaar. Dit abonnement kost 4,99 euro per maand en biedt toegang tot de muziekstreamingdienst, maar die is dan alleen te bedienen met je stem en via Siri. Ook levert Apple een oplossing voor het probleem met de macromodus van de iPhone 13 Pro.

Verder is het zo dat kinderen beter beschermd worden wanneer je iMessage gebruiken. Door middel van on-device scanning detecteert de app potentieel gevaarlijk materiaal, dat vervolgens wazig gemaakt wordt. Dit is onderdeel van het pakket waar ook de fotoscanfunctie onder valt, in de strijd tegen beeldmateriaal van kindermisbruik. De scanner bekijkt dan alle foto’s op je apparaat wanneer je die uploadt naar iCloud om te zien of er schadelijk materiaal tussenstaat. Deze optie is vooralsnog uitgesteld. Het is niet duidelijk wanneer die uitgerold wordt naar iedereen. Tot slot zijn er nog een aantal kleine wijzigingen.

Updates downloaden

Je krijgt automatisch een melding van de nieuwste update op je iPhone, maar je kunt dit ook handmatig uitvoeren. Dat doe je op de volgende manier: