De nieuwe producten staan in het teken van Acers Antimicrobial 360 Design. Het is een antimicrobieel middel met zilverionen dat oppervlakken bedekt die veel worden aangeraakt. Denk hierbij aan de behuizing, het toetsenbord en het touchpad. De zilverionen reduceren drastisch de groei van microben. We zien dit terug bij alle nieuwe producten van Acer, waaronder de Acer TravelMate Spin P4 antimicrobiële convertible laptop en de Acer Enduro Urban T3 tablet.

Acer TravelMate Spin P4 antimicrobiële convertible laptop

Deze laptop met een 14-inch FHD-beeldscherm (1.920 bij 1.080 pixels) beschikt over een 11e generatie Intel Core i7 vPro-processor met een maximale opslag van 1 TB en M.2 SSD-opslag. Het beeldscherm kan 360 graden gedraaid worden voor de laptop-, standaard,- tent- of tabletmodus. Het gewicht is 1,53 kilogram en deze convertible is 17,9 mm dik. De batterij gaat tot 13,5 uur mee. Een uur lang laden zorgt voor een 80 procent volle batterij.

De laptop is uitgerust met diverse connectiviteitsopties, waaronder een RJ45-ethernetaansluiting, optionele LTE-ondersteuning, smartcardlezer en meerdere usb-type-c- en Thunderbolt 4-poorten. De Acer TravelMate Spin P4 heeft verder een morsbestendig toetsenbord, dus een omgevallen beker koffie moet geen probleem zijn. De convertible laptop is MIL-STD 810H-gecertificeerd voor impactbestendigheid.

Acer Enduro Urban T3 antimicrobiële tablet

Acer komt ook met een nieuwe tablet. De Acer Enduro T3 is een 10-inch tablet voor gezinnen. De vier hoekbumpers zorgen voor MIL-STD 810H-certificering, dus dit model kan tegen een stootje. De tablet is getest op 26 keer vallen vanaf een hoogte van 122 centimeter. Verder zijn er waterbestendige I/O-poorten, luidsprekers en knoppen waardoor dit model ook over een IP53-certificering beschikt. De tablet heeft een dikte van 9,92 mm en een gewicht van 595 gram.

Het FHD-beeldscherm beschikt over een resolutie van 1.920 bij 1.200 pixels en ondersteunt 10-punts aanraakgebruik. De helderheid van het scherm is 600 nits. Aan de voorkant vinden we een groothoekcamera van vijf megapixel. Samen met de microfoon met AI-ruisreductie en dual-band wifi is de tablet zeer geschikt voor videobellen en leren op afstand. De Acer Enduro Urban T3 is uitgerust met een MediaTek Octa-core processor en 4 GB werkgeheugen.

Prijs en beschikbaarheid

De Acer TravelMate Spin P4 (TMP414RNA-51) is vanaf het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar in de Benelux met een verkoopadviesprijs vanaf 1.049 euro. Ook de Acer Enduro Urban T3 verschijnt in het eerste kwartaal van 2022 in de Benelux, maar van dit product is nog geen prijs bekend.

