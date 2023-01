Acer breidt Aspire-lijn uit met nieuwe notebooks

Acer Aspire 5-laptops

Nieuwe modellen in de Acer Aspire 5-lijn beschikken over 13e generatie Intel Core- processoren en (maximaal) een NVIDIA GeForce RTX 2050-GPU met geavanceerde AI-technologie voor raytracing, waarmee dit de ideale laptops zijn voor gebruikers die zowel goede prestaties als veelzijdigheid op hun wensenlijstje hebben staan. De notebooks uit de Aspire 5-serie zijn geschikt voor thuisgebruik en worden geleverd met 32 GB DDR4-geheugen en een M.2 SSD-schijf van maximaal 1 TB. Al dat vermogen schuilt onder de aluminium behuizing die verkrijgbaar is in meerdere kleurvarianten.

Het 15 inch model biedt een QHD display met een beeldverhouding van 16:9 en het 14-inch model biedt een Full HD-scherm en een beeldverhouding van 16:10. De smalle randen en de brede kijkhoek van het opvallende IPS-scherm maken het geheel af. Deze beleving wordt nog versterkt doordat de laptops zijn uitgerust met een reeks visuele technologieën van Acer voor dynamische kleuroptimalisaties. De 1080p Full HD-webcam en digitale microfoons maken gebruik van Acers tijdelijke ruisonderdrukkingstechnologie (TNR, Temporal Noise Reduction) en van Acer PurifiedVoice voor hoogwaardige videofeedback en heldere audio-uitvoer tijdens het streamen of het voeren van videogesprekken.

De Aspire 5-laptops blijven aan de binnen- én buitenkant koel dankzij TwinAir Cooling en een luchtinlaat bij het toetsenbord. Hierdoor wordt de thermische capaciteit verbeterd en wordt warmte beter afgevoerd. Ook beschikken deze modellen over een breed scala aan poorten voor het aansluiten of opladen van apparaten, zoals een volledig functionele USB Type-C-poort met Thunderbolt 4, WiFi 6E en HDMI 2.1 voor meer mogelijkheden tijdens het streamen of het delen van bestanden.

De 14-inch Aspire 5 (A514-56P) en 15-inch Aspire 5 (A515-58P) zullen te koop zijn vanaf 849 euro en worden in het tweede kwartaal verwacht. De 17-inch Aspire 5 (A517-58M) is ook in het tweede kwartaal beschikbaar in de Benelux, maar de prijzen zijn nog niet bekend.

Acer Aspire 3-laptops

Laptops uit de Acer Aspire 3 serie zijn betaalbaar, gebruiksvriendelijk, gemaakt om mee te multitasken en geschikt voor alle leden van het gezin. Deze laptops zijn altijd direct te gebruiken dankzij de nieuwe processoren uit de Intel Core i3-N-serie. De verbeterde thermische systemen, waarin prestaties en productiviteit centraal staan, hebben een 40% groter ventilatoroppervlak en 17% meer thermische capaciteit voor een optimale luchtstroom en koelere interne onderdelen.

De Aspire 3-lijn is bewust lichter en dunner gemaakt. Deze modellen wegen slechts 1,6 kg en hebben een strakke metalen behuizing van 18,9 mm die bovendien leverbaar is in diverse kleuren. De laptops komen met een 1080p Full HD-scherm. De BlueLightShield-technologie van Acer vermindert de straling van blauw licht om oogvermoeidheid tot een minimum te beperken. Alle modellen zijn bovendien uitgerust met een USB Type-C-poort, HDMI 2.1-poorten en WiFi 6E.

De 14-inch Aspire 3 (A314-37M) is in het tweede kwartaal beschikbaar in de Benelux voor prijzen vanaf 499 euro. De 15-inch Aspire 3 (A315-510P) is vanaf april beschikbaar voor prijzen vanaf 549 euro. De 17-inch Aspire 3 (A317-55P) is vanaf april beschikbaar voor prijzen vanaf 699 euro.

Acer Halo Swing Smart Speaker

Het nieuwste lid in de reeks van slimme speakers van Acer, de Acer Halo Swing Smart Speaker (Halo SPK 5100G), moet overal voor helder geluid zorgen en beschikt over een interactief LED-display. Dankzij DTS Sound wordt de verbeterde audio en bas in het rond geprojecteerd. De voet met RGB-verlichting past zich tijdens het afspelen aan verschillende muziekgenres aan. De verlichting in de voet wisselt ook van kleur bij interactie met Google Assistant en kan veranderen in een lichtbron die zones voorziet van warm licht.

De slimme speaker van Acer biedt ook extra gebruiksgemak en apparaatbediening voor meerdere gebruikers tegelijk. Met ondersteuning van Google Home en de Acer Halo Swing-app kun je alle apparaten koppelen en beheren, met de speaker communiceren en muziek afspelen in combinatie met andere speakers. Op de Acer Halo Swing Smart Speaker kunnen gebruikers hun favoriete muziek afspelen, het volume regelen en informatie opzoeken over het nummer dat wordt afgespeeld. En dat alles zonder het apparaat aan te raken. Daarnaast kunnen ze met hun stem ook dagschema’s maken, alarmen instellen en andere slimme apparaten in huis bedienen. Verder biedt het LED-display van de speaker gebruikers de mogelijkheid om aanpasbare updates, zoals e-mail, agenda’s en berichten, te bekijken. Om het geheel af te maken, is de Acer Halo Swing Smart Speaker ontworpen met IPX5- waterbestendigheid, een leren handvat en schakelmogelijkheden ter ondersteuning van draadloos streamen via Bluetooth 5.2 of AUX-in-poorten.