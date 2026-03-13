OPPO breidt hun A6-serie uit met nieuwe modellen: A6 5G, A6x 5G en de A6x 4G. Net als de eerder uitgebrachte A6 Pro 5G richten ook deze modellen zich op een prima prijs/kwaliteit verhouding. De OPPO A6-serie biedt accu’s die extra lang meegaan. Met een capaciteit tot 6.550 mAh biedt de A6 5G een uithoudingsvermogen vergelijkbaar met de flagship-modellen. De voordelige A6x-modellen zijn uitgerust met een accu van 6.100 mAh. Het A6-model ondersteunt bovendien 45W SUPERVOOC Flash Charge. De 5G-varianten worden aangedreven door het MediaTek Dimensity 6300 Mobile Platform en het 4G-model draait op het Snapdragon 685 4G Mobile Platform met ingebouwde Adreno GPU. De OPPO A6 5G bevat het SuperCool VC-systeem voor verbeterde warmteafvoer en een consistent soepele werking.

Aangedreven door ColorOS 15 (Android 15) en met de introductie van de Luminous Rendering Engine, zorgt de OPPO A6-serie voor vloeiende en responsieve ervaringen. De OPPO A6-serie beschikt over een 120Hz Ultra Bright Display en heeft met een dikte van slechts 8,61 mm en een gewicht tot 215g een verfijnd design dat comfortabel in de hand ligt. Tot slot is met certificeringen voor IP66, IP68 en IP69 de OPPO A6 5G bestand tegen krachtige waterstralen, onderdompeling in water tot 1,5 meter diepte gedurende 30 minuten en blootstelling aan heet water tot 85 graden.

Prijzen en beschikbaarheid

De toestellen zijn vanaf nu verkrijgbaar via de OPPO e-store en andere kanalen.

OPPO A6x 4G komt met een adviesprijs van €159 (geheugen: 4GB + 128GB opslag).

OPPO A6x 5G komt met een adviesprijs van €229 (geheugen: 4GB + 128GB opslag).

OPPO A6 5G komt met een adviesprijs van €269 (geheugen: 6GB + 256GB opslag).

Updatebeleid: 3 jaar OS-updates & 6 jaar security-updates.