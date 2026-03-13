OPPO lanceert budgetvriendelijke A6-smartphones met grote batterij

14 maart 2026 1 Minuut 0 Reacties
Duurzame A6-serie met grote batterij zorgt voor betaalbare smartphones in het middensegment.

OPPO breidt hun A6-serie uit met nieuwe modellen: A6 5G, A6x 5G en de A6x 4G. Net als de eerder uitgebrachte A6 Pro 5G richten ook deze modellen zich op een prima prijs/kwaliteit verhouding. De OPPO A6-serie biedt accu’s die extra lang meegaan. Met een capaciteit tot 6.550 mAh biedt de A6 5G een uithoudingsvermogen vergelijkbaar met de flagship-modellen. De voordelige A6x-modellen zijn uitgerust met een accu van 6.100 mAh. Het A6-model ondersteunt bovendien 45W SUPERVOOC Flash Charge. De 5G-varianten worden aangedreven door het MediaTek Dimensity 6300 Mobile Platform en het 4G-model draait op het Snapdragon 685 4G Mobile Platform met ingebouwde Adreno GPU. De OPPO A6 5G bevat het SuperCool VC-systeem voor verbeterde warmteafvoer en een consistent soepele werking.
Aangedreven door ColorOS 15 (Android 15) en met de introductie van de Luminous Rendering Engine, zorgt de OPPO A6-serie voor vloeiende en responsieve ervaringen. De OPPO A6-serie beschikt over een 120Hz Ultra Bright Display en heeft met een dikte van slechts 8,61 mm en een gewicht tot 215g een verfijnd design dat comfortabel in de hand ligt. Tot slot is met certificeringen voor IP66, IP68 en IP69 de OPPO A6 5G  bestand tegen krachtige waterstralen, onderdompeling in water tot 1,5 meter diepte gedurende 30 minuten en blootstelling aan heet water tot 85 graden.

Prijzen en beschikbaarheid

De toestellen zijn vanaf nu verkrijgbaar via de OPPO e-store en andere kanalen.
OPPO A6x 4G komt met een adviesprijs van €159 (geheugen: 4GB + 128GB opslag).
OPPO A6x 5G komt met een adviesprijs van €229 (geheugen: 4GB + 128GB opslag).
OPPO A6 5G komt met een adviesprijs van €269 (geheugen: 6GB + 256GB opslag).

Updatebeleid: 3 jaar OS-updates & 6 jaar security-updates.

Lees meer

Anker Solix thuisbatterij
ADV
Gesponsord Smarthome Energie 01 januari 2026

Wat is een slimme thuisbatterij en hoe werkt die samen met je smart home? (ADV)

01 januari 2026
Filmscanner_reflecta2 Create
Digital Movie Reviews Create 08 oktober 2025

Review: Reflecta X66 en Plustek OpticFilm 8100 – Scan negatieven en dia’s naar digitale video en foto

08 oktober 2025
nothing-playground Mobile
Nieuws Mobile Android 01 oktober 2025

Nothing komt met een AI-platform waarmee je zelf apps bouwt

01 oktober 2025
SwitchBot S20 Smarthome
Reviews Smarthome Huishoudelijke apparaten 19 oktober 2025

Review: SwitchBot S20 – Zet (kleine) stappen vooruit

19 oktober 2025
oneplus_header Mobile
Nieuws Mobile Android 13 november 2025

OnePlus lanceert de OnePlus 15 met vanafprijs van 949 euro

13 november 2025
Samsung HW-Q600F-2 Audio
Reviews Audio Soundbars 08 november 2025

Review: Samsung HW-Q600F – Geslaagd met Atmos-soundtracks

08 november 2025
Trends_Audio_Purifi Audio
Achtergrond Tips en advies Audio 30 december 2025

De trends op het gebied van audio in 2025 en 2026

30 december 2025
Samsung RGB LED Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's 06 januari 2026

Samsung presenteert 130 inch-lcd-televisie met Micro RGB-backlight

06 januari 2026