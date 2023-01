Zo gaat Netflix controleren of jouw account gedeeld wordt met anderen

Het lijkt er vooralsnog niet op dat gebruikers buiten de thuislocatie gebruik kunnen blijven maken van jouw account door een klein(er) maandbedrag neer te leggen. In sommige landen heeft Netflix hiermee geëxperimenteerd maar de optie zal niet wereldwijd uitgerold worden. Gebruikers buiten de thuislocatie die geblokkeerd worden zullen dus een eigen Netflix-account aan moeten maken, maar gelukkig kun je wel al jouw profielinstellingen, favorieten en kijklijsten meenemen naar jouw nieuwe account.

Netflix will not automatically charge you if you share your account with someone who doesn’t live with you.