Afstandsbediening krijgt in de toekomst meer gesponsorde knoppen

Waarschijnlijk heb je ze al zitten op je afstandsbediening: gesponsorde knoppen. Op de knoppen zie het logo van de videostreamingdienst staan, zoals YouTube, Netflix of Disney+. Netflix begon daarmee in 2011, toen het bedrijf een blu-rayfabrikant zo ver kreeg een knop voor de streamingdienst op de remote te installeren.

Soms kunnen die knoppen nog wel eens handig zijn, hoor. Zeker voor de mensen die een abonnement op zo’n dienst hebben. Dan kun je met één druk op de knop veel sneller bij je favoriete content terechtkomen. Echter, heb je dat abonnement niet, dan is het verloren ruimte. In de basis is het altijd zo dat de plaatsing van die knop het resultaat is van een commerciële overeenkomst tussen een videostreamingdienst en een hardwarefabrikant.

Dat blijkt uit een artikel dat eerder gepubliceerd werd door Protocol. Het gaat dan om de onderstaande quote.

Branded buttons like these have long been paid product placements, with streaming services paying around $1 per remote to put their brand closer to a consumer’s fingertips. However, as streaming services grow, these buttons have also become part of numerous turf wars. Netflix, for instance, has for years forced device makers to include a branded button in order to get access to its app, according to industry insiders.