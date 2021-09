Xbox Series X en Series S krijgen als eerste Dolby Vision voor games

Dat Xbox Series X en Series S ondersteuning voor Dolby Vision voor games krijgen, is sinds mei bekend. In de toekomst is de beeldtechnologie beschikbaar voor meer dan honderd videogames. Games met ondersteuning voor Vision beschikken over dynamische metadata. Dat resulteert in “heldere highlights, een scherper contrast en levendige kleuren”, aldus Microsoft.

Xbox Series X en S met Dolby Vision voor games

Ongeveer tien games ondersteuning Dolby Vision voor games op de nieuwe Xbox-spelcomputers momenteel. Het gaat om spellen als F1 2021, Psychonauts 2, Microsoft Flight Simulator, Gears 5, Borderlands 3, Immortals Fenyx Rising, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Call of Duty: Black Ops Cold War, DIRT 5 en Metro Exodus.

Daarnaast werkt Microsoft samen met Dolby, het bedrijf achter de technologie, om voordelen naar games met ondersteuning voor HDR10 en Auto HDR te brengen. Die games krijgen “nieuwe, visuele verbeteringen die gebruikmaken van technologie van Dolby Vision”. Dat moet zorgen voor een “verbeterde ervaring voor duizenden games die HDR10 en Auto HDR ondersteunen”.

Advertentie

Ontwikkelaars kunnen ervoor kiezen om de technologie van Dolby Vision direct in hun game engine te bouwen. Maar ze kunnen ook gebruikmaken van Vision via het ontwikkelaarsplatform van Xbox. Hoewel games met Auto HDR geen echte Dolby Vision-videogames zijn, belooft Microsoft wel een zichtbaar verschil.

Om games in Dolby Vision op je Xbox Series X of Series S te kunnen spelen, die je uiteraard een televisie te hebben die de beeldtechnologie ondersteunt. Dolby Vision is compatible met allm (automatich low-latency mode), vrr (variable refresh rate) en 120 Hertz.

Voor meer informatie check je de website van Microsoft.