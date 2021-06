Xbox Series X krijgt twee jaar lang exclusief Dolby Vision en Atmos

Microsoft heeft bekendgemaakt dat zijn nieuwste consoles Xbox Series X en S twee jaar lang exclusief gebruik kunnen maken van de Dolby Vision- en de Atmos-standaard. De aankondiging is goed nieuws voor Xbox-gamers die het beste uit de graphics willen halen, maar voor PlayStation-bezitters moet dit een domper zijn.

Dolby Atmos op Xbox Series X

Hoewel Microsoft spreekt over een exclusiviteit voor het Xbox-ecosysteem, gaat het wel specifiek alleen op Xbox Series X en S, die beide eind 2020 verschenen. De consoles zijn al voorzien van de mogelijkheid om Atmos en Vision te gebruiken, alleen moet het nog officieel in gebruik worden genomen. Dat zal niet morgen zijn: later dit jaar maakt Microsoft het beschikbaar om te gebruiken.

Er hoeft niets met de games te gebeuren om ze Dolby-ready te maken. Wanneer Xbox Series X en S eenmaal echt gebruik kunnen maken van de technologie, dan zijn direct alle Xbox-games compatibel. Het moet wel gaan om games met HDR10 en SDR-spellen die dankzij de Auto HDR-optie van Xbox Series X alsnog HDR worden gemaakt. Zo kunnen gamers die een televisie met HDR hebben rekenen op meer heldere kleuren en een beter geluid. De beelden worden niet per bestand (dus film, serie of game) naar de televisie gestuurd. Er wordt echt per beeld gekeken naar de kleuren en de kwaliteit. Dat is wat Dolby Vision bijzonder maakt en zorgt voor de betere kwaliteit van het beeld.

Advertentie

Xbox Wireless Headset

Het nieuws komt niet zomaar uit de lucht vallen. Microsoft is sinds 14 mei al Dolby-technologie aan het testen, door Vision uit te rollen naar de Alpha Insiders. Als het er eenmaal is, geldt het trouwens niet alleen voor Xbox Series X-games. Ook de apps Apple TV en Spotify op de gameconsole krijgen Dolby Vision-ondersteuning. Heb je een Xbox Wireless Headset, dan dien je Dolby Atmos nog wel te activeren. Dat doe je door de hoofdtelefoon voor 30 september op je Xbox-console of pc (Windows 10) aan te sluiten en de Dolby Access-app te openen. Je krijgt dan een gratis proefperiode.

Dolby Vision en Dolby Atmos komen in de loop van dit jaar naar Xbox Series X en Xbox Series S.