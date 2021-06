Xbox Cloud Gaming nu beschikbaar voor iOS, Windows en macOS

Xbox Cloud Gaming is de gamestreamingdienst van Microsoft en onderdeel van het abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Voor de dienst heb je geen Xbox nodig. Je speelt games via een browser of via een app op andere apparaten, zoals dat al een tijdje kan op Android. Vanaf nu is de dienst tevens te gebruiken op iPhones en iPads, evenals computers met Windows of macOS aan boord.

Xbox Cloud Gaming komt naar meer apparaten

De gamestreamingdienst is te gebruiken binnen de Edge- en Google Chromebrowser op Windows 10 en ook via Safari- en de Edgebrowser op macOS. Met de dienst krijg je toegang tot meer dan honderd games (het aanbod verandert steeds), die je speelt met bluetooth- of bedrade controllers. Op iOS speel je die games via een browser en krijg je toegang tot touchscreenbediening, mocht je dat prettiger vinden. Alle games worden aangedreven door nieuwe hardware.

Starting today, Xbox Cloud Gaming is running on custom Xbox Series X hardware, and available to all @XboxGamePass Ultimate members with Windows 10 PCs and Apple phones and tablets, via browser, across 22 countries. https://t.co/HYuvbHGBUg #XboxGamePass — Xbox Wire (@XboxWire) June 28, 2021

Om de release te vieren, heeft Microsoft ook een speciale badge in het leven geroepen die moet aantonen welke accessoires geschikt zijn voor gebruik met Xbox Cloud Gaming. De speciale Designed for Xbox-badge vind je bijvoorbeeld op verschillende controllers die onder meer geschikt zijn voor smartphones.