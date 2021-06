Xbox-games in de cloud zien er voortaan veel beter uit

Begin juni beloofde Microsoft dat Xbox-games in de cloud een update zouden krijgen waardoor spellen er grafisch op vooruitgaan. En die update is nu gearriveerd. De datacenters voor xCloud, zoals de gamestreamingdienst nog steeds liefkozend genoemd wordt, zijn voorzien van Series X-hardware.

Xbox-games ogen beter in de cloud

Sommige games die je via de Xbox-gamestreamingdienst kunt spelen, tonen voortaan extra grafische opties. Dergelijke opties waren tot dusver enkel beschikbaar voor mensen die daadwerkelijk een Series X bemachtigd hebben. Bovendien is het zo dat de games binnen het abonnement voortaan een stuk sneller laden.

Waarschijnlijk merk je de komende tijd nog wel verschil in kwaliteit. Sommige games lijken nog niet te draaien op de nieuwe hardware. Daar waar het ene racespel korte laadtijden heeft en races zonder vertraging presenteert, kan het andere racespel een andere ervaring aanbieden. Waarschijnlijk duurt het dus nog wel even voordat alle games op de nieuwe servers staan.

Microsoft heeft zelf nog niet bevestigd dat de nieuwe servers live zijn. Het nieuws is afkomstig van The Verge, die ontdekt heeft dat de games een stuk sneller draaien en laden dan voorheen. Het enige dat Microsoft wilde bevestigen, is dat er achter de schermen nieuwe functies getest worden en dat er binnenkort meer nieuws gedeeld wordt. Ondertussen werkt het bedrijf ook aan het maken van cloud-native games: oftewel videogames die speciaal voor de cloud gemaakt zijn en optimaal kunnen profiteren van de hardware.