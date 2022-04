Variabele refreshrate nu beschikbaar op PlayStation 5

In een speciale blogpost op de officiële website van PlayStation heeft Sony laten weten dat Variable Refresh Rate (VRR), oftewel de variabele refreshrate, nu beschikbaar is voor alle PlayStation 5-gebruikers. De update is wereldwijd uitgebracht. VRR was bij lancering al beschikbaar op de Xbox Series X en zou later ook naar de PlayStation 5 komen. Het heeft dus even mogen duren, maar nu is het eindelijk zover.

VRR werkt alleen met HDMI 2.1-compatibele televisies en monitoren en synchroniseert de verversingssnelheid van het display met de output van de spelcomputer. Dit moet niet alleen de visuele prestaties ten goede komen, maar ook screen tearing, frame pacing en visuele artefacten zoveel mogelijk voorkomen. Ook zou het voor minder input lag en soepeler ogende games moeten zorgen. VRR-ondersteuning voor de PlayStation 5 werd vorige maand al aangekondigd, maar verscheen nog niet in de update van die maand. Nu is de update wel te downloaden.

Overigens moeten de games wel aangepast worden via een patch om volledig gebruik te maken van de variabele refreshrate. In de komende weken krijgen de volgende titels een patch om de VRR-ondersteuning toe te voegen:

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Meer titels met VRR-ondersteuning op komst

Volgens Sony zijn dit slechts een paar titels en is er nog veel meer op komst de komende weken. De update wordt sinds gisteren uitgerold en zou je wellicht inmiddels al binnen moeten hebben. De functie zal automatisch ingeschakeld worden, maar kan bij ‘Screen and Video’ bij de instellingen aangepast worden. Wellicht moet je de PlayStation 5 even helemaal opnieuw opstarten na de update.