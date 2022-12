Streamingtips #53 – Treason, Amsterdam en Wildcat

Mr. Bean’s Holiday (SkyShowtime)

Het is even wat anders dan de grote lancering van Top Gun op de streamingdienst vorige week, maar Mr. Bean verdient ook een plekje in dit artikel. Het is altijd ontzettend slechte humor, maar eigenlijk is het briljant. Hoe vaak worden er geen grapjes gemaakt met verwijzingen naar Mr. Bean? In Mr. Bean’s Holiday gaat onze Britse vriend op vakantie naar Frankrijk. Natuurlijk gaat niets zoals het moet gaan en valt hij weer van het ene ongelukje in het andere. Het is vaak op het gênante af: acteur Rowan Atkinson weet altijd heel goed die gevoelens van plaatsvervangende schaamte bij mensen aan te wakkeren.