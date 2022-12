Streamingtips #52 – Knives Out 2, Top Gun: Maverick, Peter Pannekoek en meer

Peter Pannekoek - Nieuw Bloed (Videoland)

Het is de oudejaarsconference van 2021, maar als het van Peter Pannekoek komt, dan is het sowieso goed. In DNA mag hij dan kneiterhard zijn: met deze bejubelde theatershow toert hij nu zeer succesvol door Nederland. In DNA bewijst hij dat het hij kan, maar ook op het gebied van oudejaarsconferences is Pannekoek -ongetwijfeld mede door zijn kandidaatschap in het programma Dit Was Het Nieuws- minstens net zo on point. Deze man is een levende cabaretlegende en het is dan ook zeker de moeite waard om te kijken hoe we er in 2021 ook alweer bijzaten, door de ogen van deze grappenmaker.