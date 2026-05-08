Streamingtips #19 – Gary, OCEAN en Twisters

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
Gary (Disney+)
Een grote verrassing op Disney+ deze week: het briljante The Bear krijgt er ineens een special bij, terwijl we wachten op het vijfde seizoen, dat ook het laatste seizoen wordt van de serie. In Gary zien we hoe Richie en Mikey op reis gaan naar Gary in Indiana en kom je meer te weten over waarom hun band zo was als die was, maar ook hoe het Richie heeft gevormd tot de man die hij nu is.
OCEAN with David Attenborough (Disney+)
De favoriete vertelstem van de wereld moet een flinke tuig adem halen, want hij heeft 100 kaarsjes uit te blazen. Sir David Attenborough is vandaag jarig en het is vast geen toeval dat Disney de door hem ingesproken docu OCEAN uit 2025 op deze dag op de streamingdienst plaatst. Neem plaats in het aquarium dat de oceaan heet en geniet van de wetenswaardigheden die je om de oren vliegen.
K-Everything (HBO Max)
Zuid-Korea is extreem populair geworden: K-popdeuntjes als Golden nemen de wereld over, net als bands als BTS, maar ook televisieseries zoals Squid Game. We eten zelfs steeds vaker Koreaans. Wat grijpt ons zo aan Korea en wat betekent het voor de wereldwijde popcultuur? Daniel Dae Kim gaat op onderzoek uit in de docureeks K-Everything.
Twisters (HBO Max)
Het orkanenseizoen staat voor de deur en dat is voor HBO Max een goed moment om de tornadojagers van Twisters uit de kast te trekken. We leren over een stormjager die een trauma heeft opgelopen en daardoor haar hobby niet meer wil uitvoeren, totdat ze door een jeugdvriend wordt overgehaald om dat juist wel te doen. Alleen weet je natuurlijk maar nooit hoe een tornado zich echt beweegt, zo blijkt in deze rampenfilm.
Funny AF with Kevin Hart (Netflix)
In deze serie doet Kevin Hart een soort America’s Next Topmodel, maar dan met comedians: wie is er nu werkelijk het grappigst en gaat er met de winst vandoor? Het biedt een leuk inkijkje in de wereld van comedians, maar vooral een heleboel scherpe grappen die sommigen misschien wat te ver gaan.
