DJI lanceert compact power station DJI Power 1000 Mini

Het merk heeft al twee power stations in het assortiment met de DJI Power 1000 en de Power 2000, maar kiest dit keer voor een veel kleiner formaat. De DJI Power 1000 Mini is volgens het merk de helft kleiner dat de reguliere Power 1000 met afmetingen van 314 x 212 x 216 mm en weegt 11.5 kilogram. Net als de grote broer is de capaciteit net iets meer dan 1 kWh (1008 Wh). De grootte gaat wel ten koste van het vermogen, want met een maximum van 800W continue ligt dit een heel stuk lager dan de grote broers (2200W voor de Power 1000 en zelfs 3000W voor de Power 2000) of de onlangs door ons geteste Bluetti Elite 100 V2 met een continue vermogen van 1800W.

Je elektrische kacheltje of je Nespresso gaat je dus niet lukken met de compactere DJI Power 1000 Mini, maar je smartphone, drone of camera opladen is geen probleem. Volgens DJI kun je je telefoon met deze power station bijvoorbeeld 54 keer opladen voordat die leeg is. Je hebt de beschikking over twee usb-a-poorten, twee usb-c-poorten, twee reguliere stopcontacten en een speciale SDC-poort voor het opladen van je drones. Het is een compact apparaat voor onderweg, op de camping of voor noodgevallen thuis. Volledig opladen lukt volgens DJI in slechts 58 minuten. Uniek zijn de ingebouwde usb-c-kabel, dus je hoeft geen extra kabels mee te nemen die je weer kunt vergeten. Ook uniek is de ingebouwde 400W car charger die je kunt gebruiken in combinatie met de optioneel verkrijgbare DJI Power Car Battery Charging Cable om het power station al rijdende binnen 160 minuten weer op te laden. Je doet dus behoorlijk wat concessies qua vermogen ten opzichte van andere modellen, maar de DJI Power 1000 Mini biedt wel enkele unieke features die andere modellen niet bieden. Daarnaast ondersteunt dit model ook opladen via zonnepanelen (maximaal 400W middels MPPT).

Prijs en beschikbaarheid

De DJI Power 1000 Mini is per direct verkrijgbaar voor 579 euro.