DJI lanceert compact power station DJI Power 1000 Mini

Drone- en cameramaker DJI heeft een compact power station gelanceerd met de DJI Power 1000 Mini met een capaciteit van 1.008 Wh.

Het merk heeft al twee power stations in het assortiment met de DJI Power 1000 en de Power 2000, maar kiest dit keer voor een veel kleiner formaat. De DJI Power 1000 Mini is volgens het merk de helft kleiner dat de reguliere Power 1000 met afmetingen van 314 x 212 x 216 mm en weegt 11.5 kilogram. Net als de grote broer is de capaciteit net iets meer dan 1 kWh (1008 Wh). De grootte gaat wel ten koste van het vermogen, want met een maximum van 800W continue ligt dit een heel stuk lager dan de grote broers (2200W voor de Power 1000 en zelfs 3000W voor de Power 2000) of de onlangs door ons geteste Bluetti Elite 100 V2 met een continue vermogen van 1800W.

Je elektrische kacheltje of je Nespresso gaat je dus niet lukken met de compactere DJI Power 1000 Mini, maar je smartphone, drone of camera opladen is geen probleem. Volgens DJI kun je je telefoon met deze power station bijvoorbeeld 54 keer opladen voordat die leeg is. Je hebt de beschikking over twee usb-a-poorten, twee usb-c-poorten, twee reguliere stopcontacten en een speciale SDC-poort voor het opladen van je drones. Het is een compact apparaat voor onderweg, op de camping of voor noodgevallen thuis. Volledig opladen lukt volgens DJI in slechts 58 minuten. Uniek zijn de ingebouwde usb-c-kabel, dus je hoeft geen extra kabels mee te nemen die je weer kunt vergeten. Ook uniek is de ingebouwde 400W car charger die je kunt gebruiken in combinatie met de optioneel verkrijgbare DJI Power Car Battery Charging Cable om het power station al rijdende binnen 160 minuten weer op te laden. Je doet dus behoorlijk wat concessies qua vermogen ten opzichte van andere modellen, maar de DJI Power 1000 Mini biedt wel enkele unieke features die andere modellen niet bieden. Daarnaast ondersteunt dit model ook opladen via zonnepanelen (maximaal 400W middels MPPT).

Prijs en beschikbaarheid

De DJI Power 1000 Mini is per direct verkrijgbaar voor 579 euro.

Lees meer

ECOVACS Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten Tuin en terras 06 januari 2026

Niet alleen robotstofzuigers, maar ook een robothuisdier bij ECOVACS

06 januari 2026
the hague string trio cover 2 Audio
Interview Music Emotion Audio 09 oktober 2025

Interview: Deel 16 – The Hague String Trio – Op naar het 20-jarig jubileum!

09 oktober 2025
Onkyo Muse Y-50 Audio
Nieuws Audio Receivers en versterkers 08 januari 2026

Onkyo lanceert Muse Series: compacte high-end streamingversterkers

08 januari 2026
Apple Intelligence Mobile
Nieuws Mobile Apple 04 november 2025

Apple Intelligence nu (gedeeltelijk) beschikbaar in Nederland en België

04 november 2025
Philips MLED981 Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's 18 maart 2026

Philips introduceert RGB-miniled: Een nieuwe stap tussen QLED en OLED

18 maart 2026
Weapons Entertainment
Achtergrond Tips en advies Entertainment Films en series 24 december 2025

Tien films die in je 2025 gezien moest hebben

24 december 2025
Harman Kardon Aura Studio 5 en SoundSticks 5 Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 07 januari 2026

Harman Kardon komt met SoundSticks 5 Wi-Fi en Aura Studio 5 Wi-Fi

07 januari 2026
LG-OLED65C5-lifestyle Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's Oled tv's Onderzoek 19 januari 2026

Welk type tv gaat het langste mee? De resultaten van een driejarige duurtest

19 januari 2026