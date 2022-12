Streamingtips #50 – Guillermo del Toro’s Pinocchio, Sleepers en Joker

New Amsterdam (SkyShowTime)

Eigenlijk ben je op Videoland beter af als je graag New Amsterdam kijkt, want daar zijn al vier seizoenen te zien, maar SkyShowtime is nog wat mager in zijn nieuwe content: mocht je geen of weinig andere streamingdiensten hebben, dan kun je New Amsterdam zien op SkyShowtime. De eerste twee seizoenen over de charmante Dr. Max Goodwin en zijn ziekenhuis kijkt heel fijn weg. Het is namelijk aan Goodwin om niet alleen de uitdaging aan te gaan van het runnen van een ziekenhuis, maar ook om te zorgen dat het oudste openbare ziekenhuis van de Verenigde Staten nieuw leven krijgt ingeblazen.