Streamingtips #49 – Evil, The Hand of God en Dave

The Hand of God (Netflix)

De biopic van Diego Maradona is flink gehyped en nu is hij gearriveerd. In The Hand of God word je meegenomen in het verhaal van Fabietto Schisa, een jongen uit Napels die leef in de jaren ‘80. We zien de opkomst van voetballegende Diego Maradona, maar ook een heleboel drama, intrige en tragedie. Geen zorgen, er zijn ook veel vreugdevolle momenten te zien in deze goed in elkaar gezette biografie over de bekende voetballer.