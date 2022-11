Streamingtips #48 – Wednesday, Our Universe en The Walking Dead

The Walking Dead (Disney+)

Het is na 12 jaar voorbij: de laatste aflevering van The Walking Dead staat nu op Disney+. De succesvolle serie gebaseerd op de legendarische comics van Robert Kirkman heeft zijn goede en slechte seizoenen, maar zeker sinds Negan zijn intrede deed was het weer helemaal ‘aan’: de wandelende doden zijn nooit het moeilijkste geweest in de wereld van The Walking Dead: de zijn en blijven toch de levende mensen. Nu komt het na 11 seizoenen tot een einde in aflevering 24, die deze week op Disney+ is verschenen.