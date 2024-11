Streamingtips #48 – Nutcrackers, Evil Lies Here en Mononoke

Evil Lies Here (HBO Max)

Als je van iemand houdt, maar het blijkt eigenlijk een duivel in het lijf van een engel te zijn? In deze documentairereeks krijg je verhalen te zien over mensen die een moordenaar als kind hebben of op een andere manier van een moordenaar hielden. Wat is er gebeurd en hoe is dat voor hen? Dat zie je in deze mooie vertellingen van Evil Lives Here.