Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
The Altruists (Netflix)
Deze serie draait om de bijzondere relatie tussen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried en Caroline Ellison, de CEO van Alameda Research. Het lijkt erop dat ze het financiële systeem willen veranderen, maar uiteindelijk is er plotseling 36 miljard dollar kwijt… Met Julia Garner en Anthony Boyle.
Percy Jackson and the Olympians (Disney+)
Percy Jackson leerden we kennen toen hij de bliksemschicht van Zeus moest terughalen, maar inmiddels is de serie al veel meer geworden. En hij gaat nu alweer zijn derde seizoen in. Het is een van de populairdere series op Disney+ en dat komt mede door acteurs Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries en makers Rick Riordan en Jonathan E. Steinberg.
De Schiphol Diamantroof (Videoland)
Hoe kon er voor miljoenen aan diamanten worden buitgemaakt op Schiphol? Dat wordt verteld door onder andere Errol H.V. een van de breinen achter de operatie. De documentairereeks bevat vier delen en hierin komen onder andere reconstructies rechercheurs getuigen en AI-beelden voorbij om het bijzondere verhaal op spectaculaire wijze te hervertellen.
Jeroen’s Abandoned Adventures (HBO Max)
Jeroen van Koningsbrugge mag al drie seizoenen op zoek naar bijzondere, afgelegen plekken. Samen met Bob Thissen, die enorm goed is in het opsporen van dit soort verborgen parels, gaat Jeroen op pad om plekken te bezoeken die mensen al jaren niet hebben gezien. Zo reizen ze naar allerlei plekken op de wereld om te laten zien wat al jaren niet is gezien.
The Hotline (HBO Max)
Nog een documentaire: namelijk eentje over een hulplijn voor mensen die drugs gebruiken en bang zijn dat ze een overdosis hebben genomen. Vrijwilligers staan deze mensen te woord en proberen ze te helpen voor een klein lichtpuntje in de duisternis.
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