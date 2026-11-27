Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
From (Netflix)
From is een horrorserie over een gezin dat tijdens de vakantie verdwaald raakt met hun camper. Althans, dat denken ze: zijn ze echt verdwaald, of is er toch iets anders aan de hand? Met geweldige rollen van Harold Perrineau en Catalina Sandino Moreno. Er zijn nu 3 seizoenen te zien op Netflix: deze spannende serie is ook op HBO Max te vinden.
Spider-Man: Brand New Day (Disney+)
Tom Holland is samen met Zendaya terug als Peter Parker en MJ: in een film waarin Spider-Man het zwaar te verduren heeft. De mensen van wie hij houdt kennen hem niet meer, hij krijgt te maken met een soort virus en dan is er ook nog een vijand die hij maar moeilijk kan peilen. Eén van de betere Spider-Man-films ooit staat nu op Disney+.
I was a Stranger (HBO Max)
Een eigen reis, een eigen verhaal, maar wel vier mensen. Een arts, soldaat, mensensmokkelaar en een kapitein kruisen elkaar wanneer ze door de burgeroorlog in Syrië alles moeten achterlaten. Waar kunnen ze nu thuis zijn? Wat hebben ze gemeen? Een prachtig drama van Brandt Andersen.
Yellowjackets (SkyShowtime)
Yellowjackets gaat op den duur stoppen, maar vanaf nu kun je het vierde seizoen aflevering na aflevering kijken op SkyShowtime. De serie over meisjes met een gedeeld trauma, maar ook veel geheimen, staat al lang in de toplijstjes en dit nieuwe seizoen is dan ook langverwacht. En ja, het is het einde, dus het is afwachten hoe het afloopt met alle dames: op 22 januari 2027 weet je het.
Michael (SkyShowtime)
De biografische film over het eerste deel van het leven van Michael Jackson gaat over zijn familie, hoe hij van de Jackson Five solo ging en welke creatieve ideeën hij allemaal had. Een mooie optekening over de king of pop, gespeeld door zijn eigen neefje Jaafar Jackson, met rollen van Nia Long en Colman Domingo.
The Impossible Journey (Prime Video)
Wat als je alle landen van de wereld wil bezoeken, zonder ook maar 1 meter te vliegen? Thor Pedersen uit Denemarken ging dit avontuur in 2013 aan en dat bleek een heel moeilijke taak die veel meer van hem vergde dan hij had kunnen bedenken. Een bijzondere man waar je meer van wil weten, dus gelukkig heeft Mike Douglas er een docu over gemaakt die je in een mooie 104 minuten kunt uitkijken.
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