OnePlus stopt met verkoop telefoons in Nederland

OnePlus trekt zich niet alleen terug uit Nederland, maar uit heel Europa en ook uit de Verenigde Staten. Het merk stopt niet helemaal, want het blijft producten verkopen in China en andere delen van Azië. Het nieuws ging al een tijdje rond en vanmorgen kregen we het definitieve bericht vanuit OnePlus en vanuit het moederbedrijf Oppo, waar het merk tegenwoordig onder valt. Heel eerlijk, de smartphones van Oppo en OnePlus leken de afgelopen jaren al ontzettend op elkaar en ook de software was grotendeels identiek. Oppo gaat het stokje volledig overnemen in Europa zodat het bedrijf de aandacht niet meer hoeft te splitsen.

Wat betekent het nu voor de mensen die OnePlus-producten hebben? In principe verandert er helemaal niets. Je blijft gewoon ondersteuning en updates krijgen, zoals beloofd. Alleen nieuwe producten gaan hier niet meer verkocht worden, zo blijkt uit het statement van OnePlus en Oppo die we vanmorgen in de mailbox ontvingen. De exacte reden van het stoppen van OnePlus wordt niet helemaal gegeven, alhoewel we dat wel redelijk in kunnen vullen. Mensen die willen overstappen van OnePlus naar Oppo krijgen de komende tijd persoonlijke aanbiedingen.

Van prijsvechter naar mainstream

OnePlus begon als echte prijsvechter toen het in 2014 voor het eerst op de markt verscheen. Goede specificaties voor een lage prijs, alhoewel die prijs de afgelopen jaren steeds verder naar boven werd getrokken. Een echte prijsvechter was het merk inmiddels niet meer.