Wat als een merk dat “al dertig jaar problemen oplost” besluit zich op audio te werpen? Dan krijg je onder de noemer Soundex een reeks toestellen met zachte prijskaartjes en met verrassend slimme ideeën ingebouwd.
Marmitek is al jaren dé naam als het gaat om ‘oplossingen’. Of het nu gaat om een toestel in een kast toch via infrarood bedienen of je HDMI-kabel vervangen door draadloze video, het merk presenteert zich graag als een redder in nood. En dat liefst zonder extreem veel geld te vragen. Met die filosofie in het achterhoofd wil het merk nu ook audio-oplossingen brengen naar het grote publiek. Onder het label Soundex verschijnen er verschillende scherp geprijsde apparaten die verrassend slim uit de hoek komen. We steken ons licht op bij Richard van der Avoird, die bij Marmitek ( onderdeel van de Vogel’s Group) eindverantwoordelijke is voor de verkoop en meedenkt over producten. “Probleemoplossende accessoires, zo vat ik het samen”, horen we van hem op de vraag waar Marmitek nu juist mee bezig is. “Als mensen thuis een aansluitprobleem hebben, hebben wij daarvoor een oplossing. En dat kan zijn: ik heb een oud apparaat en ik wil het met een nieuwe tv verbinden. Daar hebben we diverse converters voor. Of ik wil van één naar meer of met meerdere bronnen naar één. Dat zijn nou de typische probleemoplossers die wij hebben. Dus een klant heeft vaak een uitdaging of een probleem. En Marmitek heeft daar vaak de oplossing voor.”
In een wereld waar ieder merk focust op weer iets nieuws, vraagt dat een andere aanpak. “Het koesteren en behouden van expertise over oude technologie is bij ons heel belangrijk. Een van de hardst lopende accessoires die we verkopen is nog altijd een SCART-naar-HDMI-converter. Sommige mensen zullen zich ons eerste product nog herinneren, een verlenger voor infraroodsignalen.” Jawel, die piramidevorm herkennen we zeker, het is een klassieker uit de AV-wereld. “Dertig jaar hebben we dat product al in ons assortiment zitten, nog altijd is het populair.” aldus Richard.
Twee in plaats van één
Hoe het gewoonlijk gaat bij audio: een bedrijf pakt uit met iets high-end en gebruikt dat als uithangbord. Bij Marmitek staat de wereld op z’n kop, want wat Richard eerst toont is de Soundex B200. Voor net geen 60 euro is dit het goedkoopste product in de nieuwe lijn. Je zou dan kunnen denken dat er in deze prijscategorie weinig te vertellen valt. Dat klopt in dit geval niet, want de B200 is een bijzonder toestel. Of liever: toestellen. In de doos vind je twee hockeypucks, elk een apart Bluetooth-speakertje die dan samen in stereo spelen. Je kunt ze naast elkaar in de meegeleverde dock parkeren (met geïntegreerde stand voor je smartphone) of je legt ze waar je wilt. Links en rechts van je laptop als je op vakantie of zakenreis even wilt ontspannen met een aflevering van een serie op Netflix bijvoorbeeld. Om dat scenario nog leuker te maken, kun je ze ook gebruiken met virtueel surround. We horen ze even in actie: het is uiteraard niet hetzelfde als een grote soundbar, maar wel verrassend ruimtelijk. Vooral als je de speakers verder uit elkaar zet, wat prima kan. Er zit een magneet op de onderkant van elke puck, zodat je een speaker bijvoorbeeld aan een radiator of metalen kast kunt hangen. Geen metalen object in de buurt? Dan gebruik je de meegeleverde magnetische stickers. En als je wilt, verspreiden de speakers sfeerlicht in een aantal kleuren om het gezellig te maken.
Laagdrempelig en betaalbaar
De B200 is meteen de perfecte illustratie van waar Soundex voor staat: laagdrempelige en betaalbare audio bieden. “We willen aan mensen laten zien dat het geen fortuin hoeft te kosten om bijvoorbeeld je tv-geluid te verbeteren. En dat het ook niet moeilijk moet zijn om beter geluid uit je scherm te krijgen.” Richard geeft aan dat er een paar doelgroepen belangrijk zijn: “Voor velen is het geluid uit een tv of uit de smartphone de referentie, we hopen dan toch meer jongeren en de huidige generatie enthousiast te maken voor betere geluidskwaliteit. Vergrijzing speelt daarnaast een grote rol. Bij heel wat ouderen staat de tv knetterhard omdat de verstaanbaarheid slecht is. Maar wat ze zich niet realiseren is dat als je slecht geluid (van een tv) luider zet, de verstaanbaarheid niet beter wordt. Daar zijn makkelijke oplossingen voor die niet te moeilijk zijn, die geen inbreuk doen op je interieur en die niet de wereld hoeven te kosten.”
Actieve stereospeakers voor 200 euro
Zoals hierboven omschreven is Marmitek onderdeel van Vogel’s, dat via haar Benelux-vertegenwoordiging (Vogel’s Consumer Benelux) de distributie van een aantal vooraanstaande audiomerken verzorgt. Dat zijn merken die heel sterk zijn in actieve speakers. Met de Soundex S300 duikt Marmitek doelbewust onder die actieve speakers. Richard vervolgt: “Er is heel wat te krijgen boven 400-500 euro, maar daaronder niet. Met Soundex bieden we daarom voor 199,99 euro een set actieve speakers die niet al te groot zijn en prachtig afgewerkt in hout, met HDMI-ARC en -CEC zodat je de afstandsbediening van je tv kunt blijven gebruiken. Er zit USB op voor jouw thuiskantoor of jouw werkplek, of voor gaming. Optisch en analoog is er ook, zo kan je er eventueel een platenspeler op aansluiten. En er is natuurlijk Bluetooth-streaming.” En niet zomaar Bluetooth, merkt Richard op: “Dit zijn één van de eerste actieve speakers met Auracast ingebouwd.” Interessant, want die technologie maakt het supersimpel om een verbinding te leggen. Een aantal tv-fabrikanten, waaronder Samsung en LG, integreren Auracast in hun toestellen. Die kun je dus draadloos met de Soundex S300 verbinden. Actieve speakers als de Soundex S300 zijn volgens Richard audio-oplossingen die een breed publiek kunnen aanspreken – ook en misschien wel vooral voor tv-geluid. “Het is een beetje het beste van beide werelden. Het gemak van een soundbar, maar wel de kwaliteit van losse speakers.”
Tafelradio’s en een groter systeem
De B200 en S300 zijn al beschikbaar, tegen het einde van het jaar verschijnen bij Soundex drie tafelradio’s. Met geschatte prijzen van 119,99 tot 249,99 euro zijn de R100, R200 en R300 niet duur. Prijzen en verschijningsdata zijn wel onder voorbehoud, want met de huidige chipmarkt en logistiek kunnen dingen nog last-minute veranderen. Het topmodel, de R300, is verrassend compleet. Het is eerder een compleet alles-in-één-systeem, incluis kleurdisplay en ingebouwde cd-speler naast de DAB/FM-tuner en internetradio, en Bluetooth. De R100 en R200 zijn daarbij compactere toestellen (die overigens ook nog over een accu beschikken), de R300 is wat breder. “We hebben het 44 cm breed gemaakt zodat het ook op een schap in een tv-meubel. Er is een optische ingang dus het kan – eventueel – voor tv-geluid worden gebruikt.” Het is ‘slechts’ een detail, maar past altijd weer in de algemene merkfilosofie: problemen oplossen en de zaken simpel houden.
www.marmitek.com
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