Marmitek is al jaren dé naam als het gaat om ‘oplossingen’. Of het nu gaat om een toestel in een kast toch via infrarood bedienen of je HDMI-kabel vervangen door draadloze video, het merk presenteert zich graag als een redder in nood. En dat liefst zonder extreem veel geld te vragen. Met die filosofie in het achterhoofd wil het merk nu ook audio-oplossingen brengen naar het grote publiek. Onder het label Soundex verschijnen er verschillende scherp geprijsde apparaten die verrassend slim uit de hoek komen. We steken ons licht op bij Richard van der Avoird, die bij Marmitek ( onderdeel van de Vogel’s Group) eindverantwoordelijke is voor de verkoop en meedenkt over producten. “Probleemoplossende accessoires, zo vat ik het samen”, horen we van hem op de vraag waar Marmitek nu juist mee bezig is. “Als mensen thuis een aansluitprobleem hebben, hebben wij daarvoor een oplossing. En dat kan zijn: ik heb een oud apparaat en ik wil het met een nieuwe tv verbinden. Daar hebben we diverse converters voor. Of ik wil van één naar meer of met meerdere bronnen naar één. Dat zijn nou de typische probleemoplossers die wij hebben. Dus een klant heeft vaak een uitdaging of een probleem. En Marmitek heeft daar vaak de oplossing voor.”



In een wereld waar ieder merk focust op weer iets nieuws, vraagt dat een andere aanpak. “Het koesteren en behouden van expertise over oude technologie is bij ons heel belangrijk. Een van de hardst lopende accessoires die we verkopen is nog altijd een SCART-naar-HDMI-converter. Sommige mensen zullen zich ons eerste product nog herinneren, een verlenger voor infraroodsignalen.” Jawel, die piramidevorm herkennen we zeker, het is een klassieker uit de AV-wereld. “Dertig jaar hebben we dat product al in ons assortiment zitten, nog altijd is het populair.” aldus Richard.