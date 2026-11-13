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Streamingtips #46 – The End of Oak Street, The Good Daughter en meer

13 november 2026 2 Minuten 0 Reacties
end of oak street

In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.

Streamingtips Netflix Disney Amazon Prime Video Videoland

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!

How the Tudors Lost Their Heads (Disney+)

Disney+ heeft een nieuwe serie waarin historici Dan Snow en professor Suzannah Lipscomb mensen uit het Tudor-tijdperk onderzoeken. Maria Stuart, Perkin Warbeck en andere bekende Britten komen voorbij. Waren ze slachtoffer of dader? Deze serie scoort enorm goed, vooral omdat hij een nieuw licht schijn op beruchte mensen uit de geschiedenis.

 

The Good Daughter (HBO Max)

Twee zussen gespeeld door Meghann Fahy en Rose Byrne dragen een trauma met zich mee: hun moeder is door enorm geweld om het leven gekomen en een van de zussen is hierbij ook gewond geraakt. Als er twintig jaar later een nieuw, gewelddadig incident in hun woonplaats gebeurt, is de andere zus de eerste getuige op de plaats delict en komen er allerlei familiegeheimen bovenborrelen. Deze serie is gemaakt op basis van het boek van de gevierde schrijver Karin Slaughter.

The End of Oak Street (HBO Max)

De film The End of Oak Street barst van de effecten, want het vertelt een verhaal over een buurt die ineens een soort tijdreis maakt. De bewoners zijn volledig op elkaar aangewezen, maar mensen in nood gaan nu eenmaal allemaal op een andere manier met een nieuwe situatie om, zeker als hun eigen leven op het spel staat. Met onder andere Anne Hathaway en Ewan McGregor.

The Body (Netflix)

Deze serie draait om een groep katholieke schoolmeisjes die het niet zo nauw nemen met de regels. Tijdens Halloween gaat het mis bij een ontgroening en hierbij krijgen de meisjes visioenen die voorspellend blijken te zijn. Dat het ook nog allemaal stil moet worden gehouden maakt het er bovendien niet makkelijker op. Met onder andere Kristina Bogic en Geena Meszaros.

 

Allen (Netflix)

Allen is een familiefilm over een rustig kustplaatsje waar iemand woont die ooit met een buitenaards wezen in contact is geweest. Het wezen, Allen genaamd, komt echter weer terug en dat is heel fijn voor de jongeman. Alleen komt er toch wat meer bij deze alien kijken dan hij in eerste instantie had verwacht. Met onder andere T.J. Power en Charlotte Nicdao.

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