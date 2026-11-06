Streamingtips #45 – Bestseller Boy, The Paper en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
The 12 Dates of Christmas (Disney+)
Het seizoen van kerstfilms is gestart en hoewel we zeker niet elke week met kerstfilms komen in onze streamingtips, is het toch de moeite waard er een uit te lichten, al is het maar omdat de geweldige Lucy Hale erin zit. De film draait om een jongedame die vooral gefocust is op haar eigen winkel, tot ze 12 weken voor kerst op 12 dates gaat om de ware te vinden. Heerlijk corny, precies zoals een kerstfilm hoort te zijn. Hiermee is officieel het seizoen van kerstfilms geopend.
Taken: Natalee Holloway (Netflix)
We hebben als Nederlanders helaas een ‘band’ met de verdwijning van Natalee Holloway. De Amerikaanse meid verdween tijdens een reis naar Aruba in 2005. Ze is nooit gevonden, maar ze is voor het laatst gezien met de Nederlander Joran van der Sloot, die op het eiland woonde. Een vreemd verhaal, dat mede dankzij de tomeloze inzet van Peter R. de Vries een aanzienlijk andere wending kreeg.
Bestseller Boy (Videoland)
Robert Alberdingk Thijm en Mano Bouzamour hebben deze serie gemaakt en die was eerst te zien op de NPO. Nu kun je het ook zien op Videoland en dat is de moeite waard. Zouzou Ben Chikha, Shahine El-Hamus en Mahfoud Mokaddem zijn in deze serie te zien. Het draait om een Amsterdammer die graag bestsellerauteur wil worden. Dat lukt, maar daar hangt een flinke prijskaart aan. Hij heeft geen huis en hij blijft alleen achter. Hoe kan hij zichzelf terugvinden?
Waar de f*ck is Stuk? (Videoland)
Normaliter gaan de mannen van StukTV zelf achter de bekende boeven aan, maar in deze reeks is het andersom. Meerdere duo’s BN’ers moeten op zoek naar de heren, die zich overal in Europa schuilhouden. Het eerste seizoen was erg vermakelijk, al zitten er af en toe wel wat gekke twists in. Het tweede seizoen belooft ons precies dezelfde spanning en sensatie te geven. Kom maar op.
The Paper (SkyShowtime)
Deze spin-off van The Office is zeker niet zo succesvol als zijn ‘moeder’, maar het is alsnog een vermakelijke mockumentary over een bedrijf vol met collega’s, ego’s, persoonlijkheden en problemen. En dan werken ze ook nog bij een krant, waarvan al vele jaren wordt gezegd dat het een uitstervend iets is..
Rescued (Prime Video)
Rescued is een bijzondere serie waarin de regisseur ook meteen de hoofdacteur is. D.J. Hale is een dakloze man die zijn leven wil beteren omdat hij een bijzondere vriend heeft gemaakt: een hond. Het klinkt een beetje ouderwets, maar het is een heel moderne film die bovendien erg hartverwarmend is. En schattig natuurlijk.
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