Streamingtips #42 – Marshals, The Diplomat en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
The Diplomat (Netflix)
Kate Wyler is een diplomaat die naar Kaboel wil gaan als ze ambassadeur in Londen moet worden. Dat is hoe het allemaal begon, maar inmiddels zijn we nu aan het vierde seizoen toe en is er ontzettend veel gebeurd. Dit is een van de grootste hits van Netflix en je kunt hierin onder andere Keri Russell de sterren van de hemel zien spelen. Een geweldige prestatie van Debora Cahn, de showrunner.
Ghosts (Netflix)
Het is een enorm koddige serie en hij gaat ook al zijn vierde seizoen in op Netflix: Ghosts. Het gaat om een koppel dat in een oud, prachtig huis gaat wonen, maar ontdekt dat het er spookt. Niet op een horror-achtige manier: er wonen gewoon allemaal geesten. Alleen is het lastige dat zij met de geesten kan praten, maar hij niet. Dat zorgt vaak voor grappige situaties. Een erg leuke, vrolijke serie met Rose McIver en utkarsh Ambudkar.
Dragon Ball Super: Beerus (Disney+)
Anime is enorm populair, maar Dragon Ball was al hip toen anime nog niet echt de oversteek naar het Westen had gemaakt. In Dragon Ball Super: Beerus zien we hoe Beerus terugkeert en op zoek gaat naar de Super Saiyan God. Vervolgens krijgen Goku en co met hem te maken. Let wel, de animatie is flink opgepoetst in deze serie: Dragon Ball Z-fans zullen even met hun ogen knipperen, maar het is het waard: echt.
Masterplan (Prime Video)
In deze comedy volgen we twee wildvreemden die het Louvre willen gaan beroven. Echter blijken de twee gerekruteerden de kinderen te zijn van de opdrachtgever en dat komt dan slechts kort voor de missie moet plaatsvinden aan het licht. Een bijzonder meesterplan dat bij elkaar komt, met Stanley Tucci, Victor Belmondo en Simona Tabasco.
Marshals (SkyShowtime)
Taylor Sheridan maakt deze serie en dat maakt hem eigenlijk al goud. Marshals is een serie over een voormalig Navy SEAL die bij Yellowstone vertrekt om vervolgens bij de US Marshals te gaan werken. Hij is een soort cowboy-legerman, maar hij heeft ook een wat bijzondere familie die af en toe flink tussen hem en zijn plannen komt. Seizoen 2 is nu op SkyShowtime te zien.
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