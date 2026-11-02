LINEAR HiFi en Lexicom Multimedia organiseren Cyrus-hifi-event in Leidschendam

LINEAR HiFi en Lexicom Multimedia organiseren op vrijdag 6 en zaterdag 7 november een bijzonder hifi-evenement in Leidschendam. Centraal staat de nieuwe Cyrus 80 AMP, die tijdens demonstraties wordt gecombineerd met de AudioVector R5 Arreté luidsprekers. Daarnaast is in een tweede luisterruimte een alternatieve opstelling te beluisteren met apparatuur uit de Cyrus 40-serie en Diptyque DP85 magnetostatische luidsprekers. De nieuwe Cyrus 80 AMP is een alles-in-één versterker met een klasse A/B-eindversterker die een vermogen levert van 2 × 150 watt. Het apparaat beschikt over het BluOS-streamingplatform, waarmee gebruikers toegang krijgen tot diverse streamingdiensten. Ook ondersteuning voor Roon, HDMI eARC, Bluetooth en een instelbare MM/MC-phono-voorversterker zijn aanwezig. Daarmee combineert Cyrus hoogwaardige versterking met uitgebreide streamingmogelijkheden en aansluitingen voor moderne audioapparatuur. Tijdens het evenement wordt de versterker gekoppeld aan de Deense AudioVector R5 Arreté luidsprekers. In de kleinere luisterruimte staan de Cyrus 40 AMP en 40 ST netwerkspeler opgesteld, aangesloten op de Diptyque DP85 magnetostatische luidsprekers. Bezoekers kunnen beide systemen beluisteren en met elkaar vergelijken. Ook wie plannen heeft om zijn huidige hifi-installatie te vernieuwen, kan tijdens het evenement terecht. Lexicom Multimedia biedt mogelijkheden voor de inruil van bestaande apparatuur en geeft persoonlijk advies over een eventuele upgrade.

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