Evenement

LINEAR HiFi en Lexicom Multimedia organiseren Cyrus-hifi-event in Leidschendam

02 november 2026 1 Minuut 0 Reacties
cyrus_header

LINEAR HiFi en Lexicom Multimedia demonstreren op 6 en 7 november twee bijzondere Cyrus-hifisystemen in Leidschendam.

Cyrus 80 AMP Diptyque DP85 LINEAR HiFi Lexicom Multimedia AudioVector R5 Arreté Cyrus 40 ST

LINEAR HiFi en Lexicom Multimedia organiseren op vrijdag 6 en zaterdag 7 november een bijzonder hifi-evenement in Leidschendam. Centraal staat de nieuwe Cyrus 80 AMP, die tijdens demonstraties wordt gecombineerd met de AudioVector R5 Arreté luidsprekers. Daarnaast is in een tweede luisterruimte een alternatieve opstelling te beluisteren met apparatuur uit de Cyrus 40-serie en Diptyque DP85 magnetostatische luidsprekers. De nieuwe Cyrus 80 AMP is een alles-in-één versterker met een klasse A/B-eindversterker die een vermogen levert van 2 × 150 watt. Het apparaat beschikt over het BluOS-streamingplatform, waarmee gebruikers toegang krijgen tot diverse streamingdiensten. Ook ondersteuning voor Roon, HDMI eARC, Bluetooth en een instelbare MM/MC-phono-voorversterker zijn aanwezig. Daarmee combineert Cyrus hoogwaardige versterking met uitgebreide streamingmogelijkheden en aansluitingen voor moderne audioapparatuur. Tijdens het evenement wordt de versterker gekoppeld aan de Deense AudioVector R5 Arreté luidsprekers. In de kleinere luisterruimte staan de Cyrus 40 AMP en 40 ST netwerkspeler opgesteld, aangesloten op de Diptyque DP85 magnetostatische luidsprekers. Bezoekers kunnen beide systemen beluisteren en met elkaar vergelijken. Ook wie plannen heeft om zijn huidige hifi-installatie te vernieuwen, kan tijdens het evenement terecht. Lexicom Multimedia biedt mogelijkheden voor de inruil van bestaande apparatuur en geeft persoonlijk advies over een eventuele upgrade.

Praktische informatie

  • Locatie: Lexicom Multimedia, Leidschendam.
  • Vrijdag 6 november: 10.30 – 17.00 uur.
  • Zaterdag 7 november: 10.30 – 17.00 uur.

Reacties (0)

Lees meer

Teufel IKONIO Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 03 september 2026

Teufel IKONIO is een krachtige all-in-one streamingspeaker

03 september 2026
Temporal Coherence PA080 H_A Audio
Music Emotion Reviews Audio Receivers en versterkers 14 mei 2026

Review: Temporal Coherence PA 080 H – Black box met supergeluid

14 mei 2026
Nikon ZR_9_2 Create
Digital Movie Reviews Create 13 mei 2026

Review: Nikon ZR 6K RAW cinesysteemcamera – Heerlijk compact & fullframe cinekwaliteit

13 mei 2026
Octave Audio Audio
Nieuws Audio Algemeen 15 juni 2026

Dynaudio Benelux haalt Octave Audio naar de Benelux

15 juni 2026
amazfit_header Mobile
Nieuws Mobile Wearables 04 juni 2026

Amazfit onthult de nieuwe Balance Ultra en Balance 3

04 juni 2026
Hitte_1 Create
Achtergrond Digital Movie Create 22 juli 2026

Achtergrond: Verzengende hitte – Bescherm jouw apparatuur tegen hoge temperaturen

22 juli 2026
rhapsody_header High End
Nieuws High End 14 augustus 2026

The Wilson Benesch Trilogy van start bij Rhapsody

14 augustus 2026
jbl live_header Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 12 mei 2026

JBL heeft de JBL Live 4 earbuds geïntroduceerd in drie varianten

12 mei 2026