Nieuws Smarthome Energie

Jackery komt met nieuwe powerstations tot 21,5 kWh

04 september 2026 2 Minuten 0 Reacties
Jackery Explorer power stations

Een power station tot maar liefst 21,5 kWh? Wat een gigantisch apparaat moet dat dan wel niet zijn? Optionele extra accu's zijn het antwoord.

IFA 2026 Explorer 3600 Plus Explorer 2000 Plus V2 Explorer 1000 Plus V2 Jackery IFA

Jackery introduceert tijdens de IFA 2026 in Berlijn drie nieuwe power stations. De Explorer 1000 Plus v2, Explorer 2000 Plus v2 en Explorer 3600 Plus combineren een relatief compact ontwerp met uitbreidbare opslag. Afhankelijk van het model kan de capaciteit worden verhoogd tot maximaal 21,5 kWh. De namen zeggen al iets over de capaciteit, want dit zijn power stations met een capaciteit van respectievelijk 1 kWh, 2 kWh en 3,6 kWh.

Dit zijn de nieuwe Jackery Explorer power stations

De Explorer 1000 Plus v2 is het kleinste model en beschikt over een capaciteit van 1.024 Wh en een continu vermogen van 1.800 watt. Met extra Battery Packs is maximaal 11 kWh opslag mogelijk. Jackery heeft het nieuwe model bovendien flink kleiner gemaakt. Zo is de behuizing volgens het bedrijf 44 procent kleiner dan die van zijn voorganger. Met een gewicht van 10,8 kilogram is hij daarnaast 26 procent lichter.

De Explorer 2000 Plus v2 verdubbelt de capaciteit naar 2.048 Wh en levert maximaal 2.400 watt continu vermogen. Met maximaal vijf Battery Packs is uitbreiding tot 12 kWh mogelijk. Het nieuwe model is volgens Jackery 60 procent kleiner en 33 procent lichter dan zijn voorganger en weegt 18,8 kilogram.

Het grootste model is de Explorer 3600 Plus. Deze beschikt over 3.584 Wh opslag en levert 3.600 watt continu vermogen. Met vijf extra accu’s kan de totale capaciteit oplopen tot maar liefst 21,5 kWh. Maak je niet druk om de 35 kilogram van dit model te hoeven tillen. Een telescopische handgreep en wielen helpt je op weg.

Alle drie de modellen gebruiken LFP-accu’s en ondersteunen opladen via zonnepanelen. De solar-input loopt uiteen van 400 watt bij de 1000 Plus v2 tot 1.000 watt bij de 3600 Plus. Ook is een UPS-functie aanwezig, zodat de nieuwe power stations ook als noodvoorziening gebruikt kan worden waarbij er binnen 10 milliseconden overgeschakeld kan worden van netstroom naar power station.

Prijs en beschikbaarheid

De drie nieuwe power stations verschijnen in oktober 2026. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend.

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