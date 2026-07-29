De beeldsensor en Open Gate

Alles draait om de beeldsensor en -processor om de genoemde prestaties en mogelijkheden bij video en foto te verwezenlijken. De beeldsensor is een 7K fullframe 32MP CMOS type. Het pixelformaat is 6960 x 4640 met een beeldverhouding van 3:2. Dankzij Dual Base ISO (800 of 6400) en tot wel 15+ stops dynamisch bereik (met het C-Log2-profiel) beheerst de Canon EOS C50 zowel veel of fel omgevingslicht als donkere omstandigheden.

De framerates omvatten onder andere 12-bit RAW, tot 4K/120p, XF-AVC (MXF)/XF-AVC S (MP4)/XF-HEVC S (MP4). En de fotograaf krijgt een burstrate van 32MP-foto’s tot maximaal 40 beelden per seconde.

De beeldprocessor is de bekende DIGIC DV 7-p van Canon. Deze beeldverwerker zorgt voor een supersnelle beeldprocessing en ondersteuning van de AutoFocus Dual Pixel CMOS II met EOS iTR AF X. De AF is uiteraard kunstmatig intelligent met gezichts-, oog- en dierherkenning. De snelheid is flitsend en heel accuraat. Zij behoort tot de absolute top en steekt Sony naar de kroon. Zowel de AF-snelheid als de tracking-respons zijn instelbaar voor het beoogde onderwerp. Open Gate 12-bit RAW over de volledige 7K fullframe sensor. Dat geeft maximale vrijheid voor de te kaderen/croppen opname en bewerking achteraf (postproduction). Kies uit standaard breedbeeld, anamorf, vierkant, horizontaal of verticaal, de Canon EOS C50 heeft het in huis. Je schakelt probleemloos tussen fullframe, Super 35mm en Super 16mm, zonder in te leveren op beeldkwaliteit.