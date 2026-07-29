Een camerasysteem dat 7K fullframe, Open Gate, cinemakwaliteit videobeeld biedt en ook nog eens lekker licht en compact is, valt zeker niet te versmaden. Voeg daar tevens nog eens de hoogwaardige RF objectieven, RAW, een uitmuntend AF en professionele connectoren aan toe en je hebt met de Canon EOS C50 een winnaar in de middenklasse onder de 4.000 euro. Ideaal voor kleinschalige producties, reportages, bruiloften, veeleisende contentcreators en cine.
7K fullframe als opnameresolutie bij video hadden wij eigenlijk nog niet gezien in de (semi-)professionele middenklasse. De concurrentie houdt het doorgaans op 4K 60P met uitlopers naar, 5 en 6K mastershots. Open Gate voegt daar nog de veelbelovende dimensie van het uit één enkele opname meerdere videoformaten halen aan toe. Een ware uitkomst in de wereld van multiformat, zowel horizontaal als verticaal, Short-format en diverse afspeelplaforms. Verder Dual Base ISO, top presterende Dual Pixel CMOS AFII, een dynamisch bereik van 15 stops. Slimme AI-tracking en geschikt voor ergonomisch uit de hand schieten, rigs, gimbals en drones. Bovendien biedt de Canon EOS C50 de cineast tal van creatieve mogelijkheden voor vrijwel elke opnameset. En niet de vergeten is deze hybride systeemcamera tevens heel geschikt voor hoogwaardige pixelformaat fotografie.
De beeldsensor en Open Gate
Alles draait om de beeldsensor en -processor om de genoemde prestaties en mogelijkheden bij video en foto te verwezenlijken. De beeldsensor is een 7K fullframe 32MP CMOS type. Het pixelformaat is 6960 x 4640 met een beeldverhouding van 3:2. Dankzij Dual Base ISO (800 of 6400) en tot wel 15+ stops dynamisch bereik (met het C-Log2-profiel) beheerst de Canon EOS C50 zowel veel of fel omgevingslicht als donkere omstandigheden.
De framerates omvatten onder andere 12-bit RAW, tot 4K/120p, XF-AVC (MXF)/XF-AVC S (MP4)/XF-HEVC S (MP4). En de fotograaf krijgt een burstrate van 32MP-foto’s tot maximaal 40 beelden per seconde.
De beeldprocessor is de bekende DIGIC DV 7-p van Canon. Deze beeldverwerker zorgt voor een supersnelle beeldprocessing en ondersteuning van de AutoFocus Dual Pixel CMOS II met EOS iTR AF X. De AF is uiteraard kunstmatig intelligent met gezichts-, oog- en dierherkenning. De snelheid is flitsend en heel accuraat. Zij behoort tot de absolute top en steekt Sony naar de kroon. Zowel de AF-snelheid als de tracking-respons zijn instelbaar voor het beoogde onderwerp. Open Gate 12-bit RAW over de volledige 7K fullframe sensor. Dat geeft maximale vrijheid voor de te kaderen/croppen opname en bewerking achteraf (postproduction). Kies uit standaard breedbeeld, anamorf, vierkant, horizontaal of verticaal, de Canon EOS C50 heeft het in huis. Je schakelt probleemloos tussen fullframe, Super 35mm en Super 16mm, zonder in te leveren op beeldkwaliteit.
Body-ontwerp
De body is met 665 gram lekker licht en compact, 142 x 88 x 95 mm. Een comfortabel handgevoel en goed passend op gimbals, drones en handheld rigs. Er is een afneembare tophandgreep. Het basisontwerp is modulair. De gebruiker kan de camera zowel horizontaal als verticaal hanteren waarbij het scherm en de menu-instellingen zich automatisch aanpassen aan de verticale stand. Het volledig kantelbare 3-inch touchscreen, ziet er onder normale lichtomstandigheden helder en goed uit. Toch vinden wij dat een dergelijke cinecamera een groter beeldscherm verdient. Maar je kunt er natuurlijk altijd een externe monitor of jouw smartphone opzetten. Verder missen wij een EVF.
Alle gewenste connectoren voor de pro-praktijk zijn aanwezig: HDMI, timecode, USB-C, microfoon- en hoofdtelefoonpoorten, dubbele XLR-ingangen. Wifi en USB-C voorzien in remote control en live streaming. Bij de RF-objectieven is er een redelijke keuze. Voor wie toch liever een ander of ouder objectief wil gebruiken heeft de keuze uit een EF- en PL-adapter. De video- en fotobeelden sla je op met CFexpress Type B en UHS-II SD. Op de body zitten vijf 1/4-inch bevestigingspunten voor accessoires, drie opnameknoppen, 14 genummerde functieknoppen, twee draaiwieltjes, een muisconfiguratie en een schakelaar voor video of foto. De beeldstabilisatie is niet IBIS maar een 5-assige elektronische IS. Desgewenst aan te vullen met de interne OIS van het geplaatste objectief. Met de nieuwe LP-E6P-batterij haalt de camera circa een uur videofilmen. Dat hangt af van de gekozen opnamemodus en omgevingstemperatuur. die vorig jaar met de R5 II werd geïntroduceerd.
Bediening
De camera houdt lekker vast en de handgreep is voldoende groot. De bediening is overzichtelijk, met duidelijk gelabelde knoppen en gescheiden menu’s voor foto en video. Dat komt in de praktijk goed van pas. Het scherm is geoptimaliseerd voor de videomodus of de fotomodus, met de vertrouwde Cinema EOS-interface voor video en het klassieke Canon EOS R-menusysteem voor foto’s. Er zijn assistentie-gereedschappen voor golfvormen, valse kleuren en vectorscopes om te helpen bij het instellen van belichting en witbalans. Sluitertijden kan je tevens instellen met de sluiterhoek, waardoor bewegingsonscherpte consistent is bij het wijzigen van de framerates.
Videografen die met korte deadlines werken, kunnen met de functie Simultaneous Crop Recording van de EOS C50 tegelijkertijd een volledig beeld en een bijgesneden verticale of vierkante versie vastleggen Ideaal voor sociale media en reclame. De handgreep monteer je op de accessoireschoen. Die voorziet naast een comfortabele draag- en filmgrip tevens in een audiomodule voor de regeling van volume en kanaal plus een nieuwe accessoireschoen. Inclusief de handgreep komt het cameragewicht op 1.100 gram.
Video
Bij video is er keuze uit het opnemen in XF-AVC,HEVC-S of 12 bits Cinema RAW Light. Voor de snelle workflows staan 7K/60p, 4K/120p of 2K/180p ter beschikking. De oversampled 4K opnamen kunnen eigenlijk niet beter voor dit type cinecamera. Alleen bij de hoge snelheid op 120P loopt de kwaliteit terug. Het beeld oogt zachter. De slow motion op 1080P voldoet uitstekend. De cinematografische effecten en modussen zijn van hoog niveau. Voor de (na-)bewerking zijn Canon Log 2 en Log 3 aan boord.
7K C-RAW video is vast te leggen tot 60p met drie compressieniveaus. Je hebt 10-bit 4:2:2 recording in H.265-compressie, of H.264 met IPB- of ALL-I-compressie. Interessant is dat Open Gate 3:2 volledige breedte voorziet in 16:9 breedbeeld, een Super 35mm crop en zelfs een Super 16mm crop. Anamorf vormt geen probleem, de open deur kan het zonder meer aan.
De Dual ISO weet beeldruis goed weg te werken. In de RAW-modus is echter wel wat meer beeldruis te zien. Dat valt te corrigeren met bijvoorbeeld Davinci Resolve Studio. Het dynamisch bereik is indrukwekkend doch de Canon 400 doet het in deze nog net iets beter. De dual gain sensor, voorziet in de native ISO’s C-Log2 en C-Raw 800 en 6400 ISO . Je ziet een flinke daling in ruis bij het overschakelen van 5000 ISO naar 6400. Er is enig verschil bij DR tussen de beide Dual ISO-modi, bij Log 2 breder. De lichtgevoeligheid is prima, de kleuren zijn fraai en helder. De rolling shutter heeft de EOS C50 best wel onder controle. Geen echte uitschieter maar voor de algemene praktijk goed genoeg. Videoclips en stilstaande beelden verzend je in realtime via wifi of USB met de professionele Content Transfer Professional (CTP)-app. De live streaming gaat via UVC/UAC in een hoge resolutie tot 60P/50P via een enkele USB-kabel. Frame.io’s Camera to Cloud-connectiviteit is beschikbaar. Er is een tallylight. De tijdcode gaat via een mini-SDI-connector. Een stille actieve koeling zorgt er voor dat de EOS C50 niet echt warm loopt bij langdurige opnamen. Er is eigen geen genlock aanwezig.
Bij audio vallen de dubbele fullsize XLR-connectoren op. Die zie je niet snel op dit type systeemcamera voor video. Beiden zitten op de meegeleverde handgreep. De geluidskwaliteit is heel goed. Dat begint al met de interne stereomicrofoons doch verbetert zoals gebruikelijk aanzienlijk bij het toepassen van externe mics. Voor een extra microfoon en hooftelefoon zijn er twee 3.5 minijack-aansluitingen. Jammer is dat op 4K/120p in de ‘Slow and Quick’-modus er geen audio wordt opgenomen bij deze extreme slow motion. De audio-recording gaat in RAW/XF-AVC, Lineaire PCM (24-bits/48 kHz/4 kanalen), XF-AVC S/XF-HEVC S, Lineaire PCM (24-bits/48 kHz, 4 kanalen) of MPEG2-AAC LC (16-bits 48 kHz) 2 kanalen.
Foto
Ook fotografen kunnen hun hart ophalen met de Canon EOS 50. Goed scherpe fotoplaten op 32MP. Maximale resolutie 6960 x 4640. Het opgenomen still beeld vertoont fraaie kleuren, een prima contrast en weinig beeldruis. En met 40 beelden per seconde burst zal je niet snel een opname missen. Opname in zowel RAW- als JPEG-formaat. In de praktijk gaat het om RAW, C-RAW, Dual Pixel RAW, HEIF en JPEG.
De ISO-gevoeligheid varieert van ISO 100 tot ISO 25600/102400 (in stappen van 1 of 1/3 stop). Er is alleen een elektronische sluiter. Flitssynchronisatie konden wij niet ontdekken.
Bij de fotomodus gaat het bij de sluitertijden om 30 sec. tot 1/8000 (in stopwaardes van 1 stop) en 15 seconden tot 1/16000 (in stopwaardes van 1 stop) en Bulb. Dit is afhankelijk van de gekozen opnamemodus. Over de beeldscherpte, helderheid, het contrast en keurweergave valt niet te klagen. Beeldruis houdt deze hybride systeemcamera aardig onder de duim.
Veel moois maar wel drie beperkingen
De reviews over de Canon EOS C5 zijn over het algemeen lovend. En daar zijn wij het best wel mee eens. In zijn prijsklasse een duidelijke topper die menig concurrent zoals de oudere Sony FX3 van tafel vaagt. Menig videomaker, contentcreator en cineast zal verrukt over deze hybride systeemcamera zijn.
Het is natuurlijk niet alles goud dat er blinkt. Er zijn drie beperkingen:
- Geen ingebouwde ND-filters. Een variabel opschroefbaar grijsfilter wordt aanbevolen.
- Geen interne beeldstabilisatie (IBIS). Die moet uit de gemonteerde RF-objectieven komen.
- Zoals wel vaker het geval is ontbreekt een elektronische zoeker (EVF). Je zult met het opzetbeeldscherm of een grote smartphone opzet exemplaar in de accessoireschoen of op een cage moeten doen.
Vergelijk je met de Nikon ZR dan heeft deze camera meer RAW-opties, IBIS aan boord en de veelzijdigere Z-vatting voor objectieven. De Canon EOS C50 scoort beter op de AI AF, 7K Open Gate en de hangreep met 2x XLR.
Samenvattend
De Canon EOS C50 is een veelzijdig werkpaard voor zowel solo-creators als grotere productiehuizen. De combinatie van 7K en Open Gate met cinekwaliteiten voldoet zeker aan de verwachtingen. Menigeen zal niet meer nodig hebben. De prijs is redelijk voor het gebodene.
Prijzen & Info
Canon EOS C50 body met handgreep € 3.899,-
www.canon.nl
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