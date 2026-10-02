Streamingtips #40 – Scrubs, Love is Blind Nederland en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
Schumacher ‘94: Die Geburt einer Legende (Netflix)
Deze documentaire draait om het jaar ‘94 en dan specifiek van Schumacher. De coureur was destijds pas 25 jaar oud en bereikte zijn eerste Grand Prix-overwinning in Brazilië, maar tegelijkertijd was dit ook het moment waarop het enorm heftige ongeluk van Ayrton Senna plaatsvond.
Scrubs (Disney+)
Scrubs is terug en dat was niet maar voor één seizoen. In het tweede seizoen gaan we weer terug naar beste vrienden JD en Turk en natuurlijk alle gekke dingen die dagelijks gebeuren in het Sacred Heart-ziekenhuis. Alleen is er middels heel wat tijd verstreken en zijn er moderne, medische regels om rekening mee te houden.
Africa: Earth’s Wild Home (Disney+)
Afrika is een adembenemend mooi werelddeel, waar sommige van de meest bijzondere aardbewoners wonen. Zowel in mens als in dier: maar in deze docu van National Geographic draait het toch vooral om de dieren. We zien de prachtige landschappen die Afrika rijk is, natuurlijk geschoten met de beste camera’s, waarbij je je af en toe afvraagt hoe het toch mogelijk is dat deze beelden zijn gemaakt.
War (HBO Max)
Twee advocatenkantoren in Londen hebben een soort oorlog met elkaar. Het gaat om een gigantische echtscheidingszaak die de juridische wereld volledig in zijn greep houdt. En twee topadvocaten strijden uiteindelijk op harde en zachte manieren om de macht. Met Dominic West en Sienna Miller.
The Lazarus Project (SkyShowtime)
Een man denkt dat hij zijn verstand heeft verloren, maar als hij wordt gerekruteerd door het Lazarus Project merkt hij dat hij invloed kan hebben op het terugdraaien van de tijd. Hij blijkt bovendien niet de enige te zijn die zijn verstand heeft verloren: of beter nog: er zijn meer mensen die net als hij gebeurtenissen van voor de ‘reset’ kunnen herinneren.
Love is Blind Nederland (Netflix)
Verreweg de leukste jongen uit deze show heeft een varaan, maar of de vrouwen daar ook zo over blijven denken met die wetenschap, dat zie je in Love is Blind Nederland. Voor het eerst speelt deze datingshow van Netflix zich af in Nederland en dat is grappig om te zien. Al kan het er af en toe ook heel ongemakkelijk aan toegaan, of niet, Jurriaan?
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