Uitgangspunten

Over de uitgangspunten bij het opstellen van luidsprekers vertelt Menno het volgende: “Ons belangrijkste uitgangspunt is dat elke situatie anders is en ook als zodanig moet worden benaderd. Met alle ervaring die we hebben. De adviezen van luidsprekerfabrikanten zijn soms vrij absoluut. En hoewel het opvolgen van die adviezen vaak al een heel aardig resultaat geeft gaan we alsnog luisteren en dingen aanpassen tot we het samen met de klant écht goed vinden. Ik zie luidsprekers eigenlijk als twee projectoren die samen één totaalbeeld vormen. De weergave, vooral bij liveopnames, moet als het ware over de luidsprekers heen vallen. Dan ontstaat er een duidelijk podium, met voldoende diepte en ruimtelijke informatie. En als je daarbij ook nog het denkbeeldige plafond van de concertzaal kunt zien wanneer je schuin omhoog kijkt, dan ben ik pas echt 100% tevreden.

“Wat goed werkt is om een basisopstelling te maken en dan van één van de luidsprekers de kabel los te trekken – wat overigens bij buizenversterkers niet mag, tenzij je een dummy-load aan de losse kabel bevestigt – en dan op verschillende plekken in de ruimte te luisteren wat er met de weergave van die ene nog spelende luidspreker gebeurt als je hem verplaatst. Het lijkt een beetje op magie, maar het gaat erom dat je luistert hoe de energie van de luidspreker koppelt met de ruimte. Als je de goede klankmatige balans hebt gevonden haal je dezelfde truc uit met de andere luidspreker. Als je ze daarna samen aansluit zul je merken dat de tonale balans goed blijft, en pas dán ga je de breedte en diepte van de neergezette stereoafbeelding tweaken door te spelen met de toe-in.

De klant bepaalt uiteindelijk echter hoe ver ze mee willen of kunnen gaan in onze adviezen. Ze mogen zich vrij voelen om daar naar eigen smaak van af te wijken, net zoals wij naar eigen inzicht afwijken van de adviezen van de fabrikanten. Niet iedereen vindt het prettig om bijvoorbeeld de rechter luidspreker een paar graden meer toe-in te draaien dan de linker, voor de stereobalans, of om één van de luidsprekers 10 centimeter verder naar voren te zetten voor de tonale balans. Dus we komen regelmatig tot een compromis tussen optimale weergave en leefbaarheid. Dat hoort erbij, maar met onze ervaring kunnen we het dan alsnog zo goed mogelijk laten klinken.”