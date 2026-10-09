Tips en advies Entertainment Films en series

Streamingtips #41 – Carrie, Animals en meer

09 oktober 2026 2 Minuten 0 Reacties
Animals

In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.

Amazon Prime Video Disney Netflix Videoland Streamingtips

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!

Animals (Netflix)

Ben Affleck is terug als regisseur en acteert ook in zijn nieuwe film Animals, die draait om een web van politieke spelletjes dat zich ontvouwt als de zoon van een burgemeesterskandidaat op heftige wijze wordt ontvoerd. Het gaat om banden tussen mensen, het gaat om loyaliteit en vooral gaat het uiteindelijk allemaal natuurlijk om macht en verraad.

The Celebrity Traitors (Videoland)

Het Halloween-seizoen is begonnen en dat betekent dat we weer kunnen genieten van De Verraders. In dit geval de Britse variant, waarin ditmaal bekende mensen het tegen elkaar opnemen om maar te ontdekken wie toch steeds de ‘moorden’ pleegt. Een heerlijke show vol geroddel, spanning en intrige, plus wat activiteiten die vooral bijdragen aan het gekonkel.

Oasis: Don’t Look Back in Anger (Disney+)

De kaartjes voor de concerten van Oasis gingen ondanks hun hoge prijs als warme broodjes. Er zal dan ook met veel aandacht worden gekeken naar de documentaire over de twee broers die allebei zo met hun eigen demonen worstelen. Nu zijn ze terug en proberen ze niet terug te kijken met woede. Hoewel, soms hoort dat er toch een beetje bij als het om terugkijken gaat: zeker als je Oasis heet.

The Simpsons (Disney+)

De langstlopende animatieserie allertijden gaat weer een nieuw seizoen in: in seizoen 38 zien we weer hoe de gele figuren uit The Simpsons leven en laten leven. Met onder andere stemmen van Dan Castellaneta, Julie Kavner en Nancy Cartwright.

Carrie (Amazon Prime Video)

Carrie kennen we uit het boek van Stephen King, waarin een meisje voor het eerst naar school gaat en daar nogal wordt lastiggevallen door haar klasgenoten. Op den duur is de maat vol, en dan blijkt dat Carrie toch veel meer in zich heeft dan werd gedacht. De originele Carrie is verfilmd, nu is het in een nieuwer jasje gestoken (met smartphones enzovoort) en is er een serie van gemaakt met Summer H. Howell, Amber Midthunder en Matthew Lillard.

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