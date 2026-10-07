Epson introduceert AI-gestuurde 4K-laserprojectoren

Het nieuwe assortiment bestaat uit de EH-LS5000, EH-LS6000, EH-LS7000 en EH-LS7500. Afhankelijk van het model loopt de helderheid uiteen van 2.500 tot 3.600 lumen. Epson claimt dat de projectoren beeldformaten tot 500 inch kunnen weergeven.

De EH-LS5000 is het instapmodel met een lichtopbrengst van 2.500 lumen. De EH-LS6000 gaat tot 3.400 lumen, terwijl de EH-LS7000 een maximale helderheid van 3.600 lumen biedt. De EH-LS7500 is het meest opvallende model van de reeks. Deze projector beschikt over een short-throwlens, waardoor een groot beeld op relatief korte afstand van het scherm kan worden geprojecteerd. Volgens Epson is het model daardoor ook geschikt voor kleinere ruimtes.

AI moet beeld automatisch verbeteren

Alle nieuwe projectoren beschikken over AI-beeldtechnologie, die wordt aangestuurd door de MT9681-processor. De technologie analyseert scènes en kan onder meer kleur, contrast en helderheid aanpassen. Ook is er intelligente upscaling voor content met een lagere resolutie en AI-gestuurde verwerking van beweging en contrast.

De projectoren gebruiken daarnaast een vernieuwde laserlichtbron met LD Boost Technology. Volgens Epson levert die tot 12 procent meer helderheid zonder dat het geluidsniveau toeneemt. De opgegeven geluidsproductie ligt afhankelijk van het model tussen 22 en 25 dB.

Voor smarthomegebruik is ondersteuning voor de Matter-standaard toegevoegd. Daarmee kunnen de projectoren worden gekoppeld aan compatibele ecosystemen, waaronder Google Home, Samsung SmartThings en Home Assistant. Spraakbediening is eveneens mogelijk via ondersteunde platforms. De modellen ondersteunen onder meer HDR10 en HLG en worden geleverd met vijf jaar garantie.

Prijzen en beschikbaarheid

De vier projectoren zijn vanaf september 2026 verkrijgbaar in Europa. De EH-LS7500 heeft een adviesprijs van 3.024,99 euro. De overige prijzen zijn op dit moment nog niet bekend.