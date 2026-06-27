Review: Onkyo Muse Y-50 – Compacte en talentrijke streaming versterker

Barst van het detail

Streamen via Qobuz Connect is bij deze Onkyo een van de makkelijkste manieren om een hi-resstream te beluisteren. De jazztracks op ‘No Deal’ van Melanie De Biasio worden zo probleemloos bij de Y-50 en een paar Perlisten S4b’s aangeleverd. Het is alsof de nummers werden opgenomen in een enorme lege ruimte, met name bij The Flow waarbij de stem van de Belgische zangeres sterk weergalmt. Het gevoel van diepte en omvang is er echt, wat getuigt dat de Onkyo-versterker ook het microdetail goed weet boven te halen. Historisch is Onkyo altijd een merk geweest dat de nadruk legde op helderheid, wat sommige mensen aantrok en weer anderen afstootte. Die voorkeur voor trebledetail is er nog, maar er is wel meer evenwicht. Dat doet de fluit bij deze track warmer overkomen, en ook de vocals krijgen hierdoor echt een emotionele impact.

Het onthullende karakter is heel effectief om het beklemmende sfeertje bij de gesproken intro op The Dead Flag Blues van Godspeed You! Black Emperor over te brengen. Tegen de tijd dat het nummer echt loskomt – daarvoor mag je 12 minuten wachten – was de Y-50 figuurlijk opgewarmd genoeg om de postrock-gitaren voldoende gelaagd over te brengen. Een sterk punt aan deze versterker is dat je veel resolutie krijgt, al hangt het wel van de aangesloten speakers af hoeveel je daar van proeft. Maar slim gecombineerd met speakers die iets warmer zijn, krijg je een audiofielere en toch ook toegankelijke weergave. Met de Perlistens – die wel uit een hogere prijsklasse komen – lukte dat goed, maar even goed met de DALI SONIK 5’s die nog in de testruimte staan. Met die laatste rolde het trage On The Town: Lonely Town. Pas de deux van de soundtrack van de biopic Maestro heerlijk groots de kamer binnen. Het volgende nummer op het album is wat uitdagender én rauwer, met een fragment uit de biografische film over het leven van Bernstein, maar ik vond dat de Onkyo prima het snelle duet aan de piano verwerkte. Om dan over te gaan in You’ve Got That Look dat oorspronkelijk gezongen werd door Marlene Dietrich, maar hier door Ute Lemper wordt gebracht. Haar Engels met zacht Duitse accent klonk geweldig, het is een detail dat het luisteren naar deze track net authentieker maakt.

Hangen we de Technics SL-1200GR2 met Nagaoka MP-700-element op de Y-50, dan horen we een competente verwerking van het zwakke phonosignaal. Een paar albums verder, onder meer van King Hannah en ‘The Bridge’ van Sting, en we kunnen de phono-ingang goedkeuren.