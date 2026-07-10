Nieuwe uitgave: Digital Movie 170-2026

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OP DE COVER

360 graden op 8K – Immersive beeld in hoge resolutie

De gehele omgeving van voor tot achter en boven tot onder in beeld brengen biedt niet alleen een onderdompelende ervaring maar ook een creatieve manier van onderwerp-benadering en storytelling. Viel voorheen het videofilmen en fotograferen in 360 graden uiteen in een aardig laag geprijsd speeltje voor hobbyisten en de dure top voor de pro. Tegenwoordig is de eerste categorie door geëvolueerd tot een hoogwaardige betaalbare middenklasse die zelfs in 8K opneemt.

Nikon Z F4 28-135mm PowerZoom – Topklasse voor de fullframe videomaker en kleine crews

Nikon zet na de overname van RED steeds meer in op cinema. Naast systeemcamera’s nu ook speciale cineobjectieven met Z-mount. Een uitblinker in deze is de F4 28-135mm PowerZoom (PZ) die exact de gewenste beeldkwaliteit en zoomrange biedt voor de veeleisende videomaker en kleine filmploegen. En met de PZ kan je net zo makkelijk elektronisch en cinematografisch zoomen als bij de camcorder.

Canon EOS C50 – 7K Open Gate hybride cine-systeemcamera

Een camerasysteem dat 7K fullframe, Open Gate, cinemakwaliteit videobeeld biedt en ook nog eens lekker licht en compact is, valt zeker niet te versmaden. Voeg daar tevens nog eens de hoogwaardige RF objectieven, RAW, een uitmuntend AF en professionele connectoren aan toe en je hebt met de Canon EOS C50 een winnaar in de middenklasse onder de 4.000 euro. Ideaal voor kleinschalige producties, reportages, bruiloften, veeleisende contentcreators en cine.

Panasonic AG CX20 camcorder – Een veelzijdige en hoogwaardige camera

De Panasonic AG-CX20 is uitgerust met de modernste optische AV-technologie, naast een lichtgewicht en compact chassisontwerp. Deze 4K 60P 4:2:2 camcorder is bedoeld voor de videomaker die meer mobiliteit en hoogwaardige videoproducties zoekt. Een 25-600mm zoomobjectief, zowel optische als elektronische beeldstabilisatie, fasedetectie AF en een nauwkeurige AE belichting plus IP-streaming completeren dit uitgekiende concept.

Veranderingen in commercials – Commercials zijn de laatste jaren inhoudelijk, maar ook productietechnisch enorm veranderd. De reclamemakers moeten wel, want de marktconcurrentie is groot en het aantal televisiekijkers is gedaald ten gunste van de online media.

DIGITAL TEST

Insta360 X5 8K – Ontgrendel de optimale creatieve 360 graden-ervaring

Insta heeft naam en faam gemaakt met de combinatie van een 360 graden-camera en geavanceerde actioncam. Het huidige topmodel is de X5 8K, een van de, zo niet de beste camera in dit genre tot op heden uitgebracht. Was het model X4 al heel goed, de X5 is zo’n beetje de overtreffende trap…

Antigravity A1 360 graden 8K drone – Schiet grootse onderdompelende video en foto

Een drone met een 360 graden-view aan boord brengt letterlijk alles onder en boven de camera rondom in beeld. Dat geeft bij video een meeslepend immersive effect. Daarbij ontstaat enorm veel beeldinformatie en dan heb je best wel 8K nodig. De Antigravity A1 360 graden 8K drone biedt tevens een unieke vliegervaring. Dankzij FreeMotion-technologie in combinatie met de Vision-goggles-bril en een Grip-controller kunnen piloten in één richting vliegen terwijl ze in een andere richting kijken. En met behulp van hoofdtrackingfunctie kan je als de dronefilmer jouw perspectief wijzigen tijdens de vlucht of later bij de postproduction.

DIGITAL BACKGROUND

Verzengende hitte – Bescherm jouw apparatuur tegen hoge temperaturen

Er komen gestadig meer en langere warme perioden met zelfs ware hittegolven. Dat trekt zo zijn temperatuurswissel op de camera, objectieven en randapparatuur. Maar hoe kan je de video- en fotospullen nu zo goed mogelijk in conditie houden bij wel 40 graden Celsius of nog hoger?

Koopgids tv 2026 – Waar moet je op letten als je een nieuwe tv gaat kopen?

In deze gids leggen we stap voor stap uit waar je op moet letten als je een nieuwe televisie wilt kopen. Denk hierbij aan de schermgrootte, de verschillende technieken en het gebruik.

DIGITAL REPORTAGE

Devialet Phantom theater met Dante bij Music is Magic – It’s a kind of magic

High-end audio is een prachtige en intrigerende materie om over te schrijven. Maar soms is het ook leuk om jezelf te laten verleiden door een andersoortig uitstapje. Voor dit verhaal gaat het om een bezoek aan een winkel waarvan mijn laatste verhaal alweer uit oktober 2024 dateert. De tijd gaat snel en inmiddels is er veel veranderd bij Music is Magic uit Den Haag. Een hifi detaillist die in het bijzonder diepe pand waar voorheen Listening Matters de toon aangaf is gehuisvest en sindsdien opmerkelijk goed heeft gedraaid. Het geheim achter dit succes is de zeer ongedwongen sfeer zonder commerciële druk en het zeer zorgvuldig samengestelde assortiment met vaak een geslaagd verrassingseffect. Zo ook de uitnodiging om eens hun nieuwe Devialet Phantom Theater te komen ondergaan.

DIGITAL PRAKTIJK

Kleurrijke en actievolle parades – Een lust voor het oog

Er wordt in Nederland wat afgeparadeerd. Straatstoeten, historische voertuigen, gayparades, corso’s noem maar op en het trekt wel aan het oog van de camera voorbij. Wij kozen er drie verschillende typen van uit die zeker het videofilmen en fotograferen waard zijn.

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/create/ verschenen publicaties van Digital Movie.