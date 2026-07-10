Review: Audio Pro C5 MkII W – Puik klinkend geheel in klassiek geel

De C5 MkII W behoort tot de populairdere modellen van Audio Pro, en dat komt vooral door zijn veelzijdigheid. Natuurlijk kun je muziek via Bluetooth streamen, maar de echte troef is de WiFi-connectiviteit. Die maakt verbindingen mogelijk met Apple AirPlay 2 en Google Cast, en legt bovendien de basis – via een technologie die de fabrikant ‘Restream Audio’ noemt – voor een muzieksysteem in meerdere kamers. Audio Pro profileert de C5 MkII W dan ook nadrukkelijk als een multiroom-speaker. Helaas konden we die functie, bij gebrek aan meerdere exemplaren, niet zelf testen. Weet wel dat het kan, net als een stereo-opstelling met twee van deze speakers. Ook fijn is dat de Audio Pro-app (iOS en Android) werkelijk bulkt van de ingebakken muziekdiensten, van Amazon Music tot Qobuz. Ook Spotify Connect en Tidal Connect zijn van de partij, zodat je die diensten rechtstreeks van uit hun eigen app kan aansturen. Muziek op een NAS of netwerkschijf is toegankelijk via Plex, maar kan evengoed via andere mediaservers worden geconfigureerd. Liever een streepje internetradio? Via TuneIn of vTuner voeg je in een handomdraai je favoriete stations toe.

Aan de achterzijde van de C5 MkII W ontwaren we een baspoort, connect/resetknop, lijningang via twee tulppluggen en een uitgang voor een subwoofer. De USB-poort dient alleen voor service en onderhoud. Met een adviesprijs van 300 euro blijft de C5 MkII W relatief betaalbaar. Niet zo’n fan van geel? Dan is er ook een Classic-versie in de (zand)kleur Dune. En zijn er de standaardkleuren beschikbaar (zwart, wit, grijs en walnoot).