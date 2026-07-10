Review: Audio Pro C5 MkII W – Puik klinkend geheel in klassiek geel

Bij een tropisch warme zomer hoort een zonnig kleurtje, moeten ze bij Audio Pro hebben gedacht. De Zweden hesen hun C5 MkII W-luidspreker – sinds september verkrijgbaar – in een opvallend Classic Yellow-jasje. Een blikvanger is het zeker, maar in deze review draait het vooral om wat echt telt: hoe klinkt hij en wat heeft ie allemaal in zijn mars?
De C5 MkII W behoort tot de populairdere modellen van Audio Pro, en dat komt vooral door zijn veelzijdigheid. Natuurlijk kun je muziek via Bluetooth streamen, maar de echte troef is de WiFi-connectiviteit. Die maakt verbindingen mogelijk met Apple AirPlay 2 en Google Cast, en legt bovendien de basis – via een technologie die de fabrikant ‘Restream Audio’ noemt – voor een muzieksysteem in meerdere kamers. Audio Pro profileert de C5 MkII W dan ook nadrukkelijk als een multiroom-speaker. Helaas konden we die functie, bij gebrek aan meerdere exemplaren, niet zelf testen. Weet wel dat het kan, net als een stereo-opstelling met twee van deze speakers. Ook fijn is dat de Audio Pro-app (iOS en Android) werkelijk bulkt van de ingebakken muziekdiensten, van Amazon Music tot Qobuz. Ook Spotify Connect en Tidal Connect zijn van de partij, zodat je die diensten rechtstreeks van uit hun eigen app kan aansturen. Muziek op een NAS of netwerkschijf is toegankelijk via Plex, maar kan evengoed via andere mediaservers worden geconfigureerd. Liever een streepje internetradio? Via TuneIn of vTuner voeg je in een handomdraai je favoriete stations toe.
Aan de achterzijde van de C5 MkII W ontwaren we een baspoort, connect/resetknop, lijningang via twee tulppluggen en een uitgang voor een subwoofer. De USB-poort dient alleen voor service en onderhoud. Met een adviesprijs van 300 euro blijft de C5 MkII W relatief betaalbaar. Niet zo’n fan van geel? Dan is er ook een Classic-versie in de (zand)kleur Dune. En zijn er de standaardkleuren beschikbaar (zwart, wit, grijs en walnoot).
Design en installatie
Net als de originele C5 MkII W helt deze luidspreker lichtjes achterover. Het grootste verschil zit ’m niet in het kekke kleurtje, maar in het ontbreken van een (afneembare) speakergrille. Bij de Classic Yellow liggen de 4-inch woofer en 3/4de-inch soft dome-tweeters ‘bloot’, al worden ze wel beschermd door messingkleurige roosters. Fraai gedaan, maar hier komt een spoiler alert: als je er eenmaal een koalasnoetje in ziet, blijft dat beeld voor eeuwig op je netvlies zitten… Nieuw bij deze uitvoering is ook het lederen handvat. Dat is er vooral voor de looks, want met z’n voedingskabel (een oplaadbare batterij ontbreekt) is deze Audio Pro eerder honkvast, en geen speaker die je zomaar meeneemt naar het strand of het park. Ook het bedieningspaneel bovenop is messingkleurig en omvat alle belangrijke functies. De actieve bron (WiFi, Bluetooth 4.2, lijningang) wordt duidelijk aangegeven met een ledje, en de zes buttons aan de rechterkant bieden snel toegang tot evenveel favoriete muziekbronnen.
De installatie van de C5 MkII W wijst zichzelf, en verloopt volledig via de Audio Pro-app. In een notendop: de app zoekt naar nieuwe toestellen, vindt meteen onze gele rakker, en vraagt naar het WiFi-wachtwoord om de speaker in het draadloze netwerk te integreren. Recentere firmware – als die er is – wordt keurig gevonden en geïnstalleerd, en vervolgens kan je de gewenste muziekdiensten toevoegen en configureren (lees: inloggen en klaar).
Gebruik en app
De Audio Pro-app lijkt wel wat op die van Sonos, en in een recent verleden was dat niet meteen een compliment. Er valt echter prima mee te werken, al vinden we de icoontjes van de favorieten, radiostations en dergelijke aan de grote kant, waardoor je wat minder info in één oogopslag ziet (en ook wat vaker moet scrollen). Wel heel goed: vanuit elk scherm kun je meteen doorklikken naar de muziek die op dat moment speelt, terwijl ook de equalizer altijd maar één tik verwijderd is. Dat is om meerdere redenen prettig: niet alleen smeekt elk muziekgenre om een andere tuning, de C5 MKII W heeft ook bizar veel verschillende presets aan boord (wel 24 – van bass booster tot spoken word) en het loont écht de moeite om daar mee te experimenteren. Liever zelf aan de knoppen draaien? Dan kun je uiteraard ook zelf een EQ-profiel samenstellen.
Screenshot
We vermeldden het al: de C5 MkII W beschikt over zes voorkeuzeknoppen. Internetradiostations laten zich heel eenvoudig onder één van die buttons ‘programmeren’ via de app, met een tik op het ‘hartje’, maar voor een Spotify-afspeellijst moesten we toch even in de handleiding duiken. Om je het speurwerk te besparen: start de playlist via Spotify Connect en houd vervolgens drie seconden de gewenste preset-knop op de speaker ingedrukt. Lukt niet via de app, en dat zou anno 2026 eigenlijk wel moeten natuurlijk. Artwork van zo’n playlist verschijnt trouwens ook niet in de Audio Pro-app.
Audiokwaliteit
De Audio Pro C5 MkII W levert 2 keer 8 watt plus 25 watt via een tweeweg-basreflexbehuizing. We schreven al dat een 4-inch woofer voor de lage tonen zorgt, terwijl een stel 3/4de-inch tweeters de hoge tonen voor hun rekening nemen, met een crossover die plaatsvindt bij 2.500 Hz. Combineer die specificaties met de vrij kleine behuizing van deze gele luidspreker, en je krijgt meer vermogen en lage tonen dan je zou verwachten.
Bij hele hoge volumes komt de C5 MkII W wel eens in de problemen, maar dat is verre van uitzonderlijk zulke compacte speakers. Over het algemeen levert het toestel een warm en vol geluid met krachtige bassen, heldere details en een verrassend ruimtelijke weergave in kleine tot middelgrote kamers. Niet te vergeten: de luidspreker ondersteunt ook Hi-Res streaming tot 24-bit/96 kHz, waardoor lossless nummers van bijvoorbeeld Tidal, Spotify of Qobuz in volledige kwaliteit worden afgespeeld.
Conclusie
Goed, misschien vinden we de Dune-uitvoering van de C5 MkII W iets naadlozer in onze woonkamer integreren dan deze versie in vlageel. Maar lelijk vinden we ‘m allerminst, en smaak blijft natuurlijk hoogstpersoonlijk. Wat overblijft is een puike speaker in zijn klasse, met multiroom-mogelijkheden, een vrachtlading aan muziekdiensten en een warme, ruimtelijke sound die z’n compacte gele behuizing overstijgt.
Redacteur: Michel van de Ven
8.0
Beoordeling Audio Pro C5 MkII W
Pluspunten
Klein maar krachtig
Origineel design
Klaar voor multiroom- en stereo-opstelling
Line-in, subwoofer-aansluiting
Geschikt voor Hi-Res Audio
Minpunten
Niet oplaadbaar
Presets instellen kan eenvoudiger
Nog wat schaafwerk aan de app
Beoordeling Audio Pro C5 MkII W
Goed, misschien vinden we de Dune-uitvoering van de C5 MkII W iets naadlozer in onze woonkamer integreren dan deze versie in vlageel. Maar lelijk vinden we ‘m allerminst, en smaak blijft natuurlijk hoogstpersoonlijk. Wat overblijft is een puike speaker in zijn klasse, met multiroom-mogelijkheden, een vrachtlading aan muziekdiensten en een warme, ruimtelijke sound die z’n compacte gele behuizing overstijgt.
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