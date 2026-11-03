Magnat HYDRA-speaker kan actief of passief

De opmerkelijke HYDRA geeft het startschot. Met z’n grote kastformaat is er plaats voor een flinke woofer, maar vooral voor een Multi Entry Waveguide die volgens de fabrikant opereert als een puntbron vanaf 200 Hz, wat een “superieure coherentie en beeldvorming” oplevert. Ook bijzonder is dat de HYDRA in de basis een passieve luidspreker is die je desgewenst kunt upgraden met een DSP-gedreven versterkingsmodule. Het is wel even wachten op de Magnat HYDRA. De speaker werd op de AV Show in Polen onthuld, maar zal pas in 2027 op de markt komen.