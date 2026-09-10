De MSB S500 stereo eindversterker

Voor de presentatie werd gebruik gemaakt van de MSB S500 stereo eindversterker. Met recht een zwaargewicht, een vermogen van maar liefst 2 x 500 watt bij 8 ohm en 900 wat per kanaal bij 4 ohm en met een dynamisch bereik van 136 dB en een signaal-ruisverhouding beter dan 137 dB! De S500 weegt 74 kilo en zie je met een breedte van circa 38 cm, een diepte van 59 cm en een hoogte van bijna 28 cm niet over het hoofd. En dan blijkt, na voorzichtige navraag, dat hier een MSB-set staat opgesteld die in Europa ongeveer 450.000 euro moet kosten. Als reviewer ontstaat er dan wel enige twijfel hoe je hier mee om moet gaan. De Cascade dac was al zo ontzettend goed, zo’n sterke referentie. Hoe dan bij een set die het viervoudige daarvan kost? Het meest verstandige is om je dan zoveel mogelijk te beperken tot het waarnemen van de muzikale impact.