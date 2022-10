Streamingtips #41 – The Mole, 12 Years a Slave en The Bear

Nailed It! (Netflix)

Er is nu een Nederlandse videogame op Netflix te spelen gebaseerd op Nailed It! Misschien is het een vreemde eend in de bijt, deze show, maar hij is wel genomineerd voor een Emmy! Je moet even wennen aan presentatrice Nicole, maar de doldwaze bakreeks is uiteindelijk een echte Netflix-darling. Het is de bedoeling dat mensen professioneel gemaakte taarten namaken, maar helaas zijn het niet de beste bakkers ter wereld. Er zijn vier nieuwe afleveringen op Netflix te zien van Nailed It!, geheel in Halloween-stijl.