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Sennheiser introduceert MOMENTUM True Wireless 5

20 augustus 2026 1 Minuut 0 Reacties
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Premium draadloze oordopjes met verbeterde audio, ANC, Dolby Atmos, Bluetooth 6.0 en vervangbare batterijen.

MOMENTUM True Wireless 5 Sennheiser

Sennheiser heeft de MOMENTUM True Wireless 5 aangekondigd, de nieuwste generatie volledig draadloze oordopjes binnen de premium MOMENTUM-serie. Het model combineert hoogwaardige audiotechnologie met een vernieuwd ontwerp en verschillende functies die gericht zijn op comfort, connectiviteit en duurzaamheid. De oordopjes zijn voorzien van 7 mm TrueResponse-drivers en ondersteunen Bluetooth 6.0, aptX Adaptive en aptX Lossless. Daarmee is draadloze audioweergave in hoge resolutie tot 24 bit en 96 kHz mogelijk. Daarnaast beschikt de MOMENTUM True Wireless 5 over verbeterde adaptieve actieve ruisonderdrukking, een transparantiemodus en geavanceerde microfoontechnologie voor duidelijkere telefoongesprekken. Smart Control Plus-app integratie biedt een 8-bands EQ, promptgedreven interactieve geluidspersonalisatie en gedetailleerde instellingsaanpassingen – en fungeert tegelijk als platform om de prestaties in de loop der tijd uit te breiden.

Een opvallende vernieuwing is de ondersteuning voor Dolby Atmos met interactieve head-tracking. Hierdoor moet een ruimtelijkere en meer meeslepende luisterervaring ontstaan. Ook op het gebied van duurzaamheid zet Sennheiser een stap. De batterijen in zowel de oordopjes als de laadcase kunnen door de gebruiker worden vervangen. De oordopjes bieden tot twaalf uur afspeeltijd per lading en maximaal veertig uur inclusief de laadcase. Het nieuwe model is bovendien voorzien van een IP54-classificatie en wordt geleverd in vijf kleuren: Graphite, Cream, Copper, Denim en Lavender.

Prijzen en beschikbaarheid

De Sennheiser MOMENTUM True Wireless 5 is vanaf 3 september 2026 verkrijgbaar bij Sennheiser en geselecteerde retailers. De adviesprijs bedraagt €299,90.

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